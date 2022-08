Un béluga échoué sur la Seine va être déplacé vers une piscine d’eau salée

Il y a de l’espoir de sauver un béluga pris au piège dans la Seine en France pendant des jours. L’animal échoué sera transféré dans un réservoir d’eau salée, où il sera traité dans l’espoir qu’il puisse récupérer et éventuellement retourner dans l’océan. Pourtant, l’opération qui devrait avoir lieu ce mardi (9) est loin d’être simple.

Ces derniers jours, la baleine a reçu des traitements avec des antibiotiques et des vitamines. Pourtant, elle ne mange pas, ce qui inquiète les autorités environnementales. En ce moment, l’animal est piégé dans une écluse, une structure utilisée pour escalader les bateaux et les navires. Les tentatives récentes de déplacer le béluga vers des eaux plus froides ont échoué.

« Elle sera sortie de l’eau et emmenée dans une piscine d’eau salée où elle sera placée sous surveillance et soignée, dans l’espoir que sa santé se rétablira. Elle sera alors jetée à la mer, dans l’espoir d’avoir de meilleures chances de survie », explique Sea Shepherd France, l’ONG qui mène les travaux.