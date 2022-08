Collision de galaxie de forme lumineuse de papillon cosmique

Les astronomes du télescope Gemini North à Hawaï ont publié une image étonnante qui montre deux galaxies spirales entrant en collision, formant une sorte de papillon cosmique avec une énorme paire d’ailes brillantes.

L’image représente les premières étapes d’une fusion galactique, l’un des événements les plus spectaculaires de l’univers, et montre les galaxies NGC 4568 et NGC 4567 liées par leur champ gravitationnel mutuel.