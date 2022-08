Le trou géant au Chili s’agrandit ; comprendre les causes possibles

La semaine dernière, le Apparence numérique a révélé qu’un énorme cratère dans le désert d’Atacama, au Chili, a effrayé les habitants et a mobilisé les entités gouvernementales pour comprendre le phénomène. Maintenant, les mesures par satellite montrent que le trou s’agrandit.

Les estimations indiquent que les glissements de terrain sur les parois de l’immense puits sont constants et étaient responsables de l’augmentation du diamètre du cratère de 32 mètres à 36,5 mètres, soit 4,5 mètres de plus.

Une enquête réalisée par BBC News Mundo, a entendu plusieurs géologues pour comprendre quelles sont les causes et les conséquences possibles de cet événement. Selon les informations obtenues, il existe deux alternatives, soit un événement naturel a provoqué l’ouverture du cratère, soit une activité humaine mal planifiée.

Causes possibles du trou

Parmi les causes naturelles figurent les fortes pluies qui ont frappé la région en juillet. Selon le géophysicien chilien Cristian Farías, les couches de sol s’érodent de plusieurs manières à cause de l’eau ». Lorsque beaucoup d’eau de pluie tombe sur des sols à forte teneur en gypse, l’eau s’infiltre et corrode toute la partie inférieure pendant plusieurs jours, ce qui enlève le support de la partie supérieure et finit par provoquer un effondrement ».

Selon le directeur de l’ONG d’information Red Geocientífica de Chile, Cristóbal Muñoz, des preuves préliminaires indiquent que la société minière a encouragé une exploitation excessive des minéraux dans cette zone. Par ailleurs, le directeur souligne que la société prévoyait « d’extraire 38 000 tonnes de minerai, mais a extrait environ 138 000 tonnes, plus du triple » de cuivre dans cette mine.

Pour Muñoz, l’intervention a peut-être détourné la nappe phréatique de son cours naturel, de sorte que les aquifères se sont vidés, ce qui a conduit à la déstabilisation et au glissement de terrain en forme circulaire. Selon Farías, « l’aspect rond d’un tel trou est dû à la forme de l’effondrement […]a commencé en un point et s’est propagé symétriquement de tous les côtés ».

Que dit la société minière ?

La société minière Candelaria, par l’intermédiaire du responsable des relations publiques de la société, Edwin Hidalgo, a précisé que « en ce qui concerne l’extraction excessive, cela a été signalé par la société elle-même aux autorités », mais assure que les procédures étaient tout à fait légales. Pourtant, Hidalgo a déclaré qu’il était encore trop tôt pour tirer des conclusions, car différents faits faisaient l’objet d’une enquête.

Le représentant de la société a assuré qu’une partie des sédiments libérés des parois du cratère a réduit sa profondeur de 64 mètres à 62 mètres.

Conséquences et ce qui a été fait jusqu’à présent

Le directeur de l’ONG dit que la prévision est que le trou va grossir jusqu’à ce que le diamètre de la surface soit égal à celui du fond, qui est de 48 mètres. Cependant, il pense que le trou pourrait dépasser ce nombre si le terrain subit une déstabilisation supplémentaire.

En plus des mesures préventives, telles que la clôture de la zone dans laquelle cratère le Service national de géologie et des mines du Chili (Sernageomin) a ouvert une procédure disciplinaire contre la société minière Candelaria, qui explore un gisement de cuivre en Tierra Amarilla.

On ne sait pas encore quel sera l’avenir du cratère, car il ne peut pas être facilement ancré. Le plus important, selon Muñoz, est d’éviter les accidents, d’empêcher les gens de s’approcher pour photographier l’endroit.

Via : BBC News World

