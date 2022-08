L’animation montre l’assemblage de la future station spatiale lunaire de la NASA

Une animation publiée par le Johnson Space Center de la NASA montre ce qui semble être une procédure pas à pas d’un jouet de construction de style Lego, mais qui, en fait, ne détaille rien de moins que la construction de la future station spatiale lunaire de l’agence.

Baptisée Gateway, la station, qui soutiendra les missions humaines du programme Artemis vers la Lune, nécessitera plusieurs étapes de montage, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous.

Contrairement à la Station spatiale internationale (ISS), qui accueille des équipages en alternance pendant environ 180 jours consécutifs chacun, Gateway abritera des membres occasionnels, servant d’avant-poste et de plate-forme pour des missions sur la surface lunaire, Mars et d’autres destinations dans l’espace lointain. Ce sera également un point de rencontre pour les astronautes voyageant à bord du Space Launch System (SLS) et de la capsule Orion avant le transfert vers l’orbite lunaire basse et la surface de la Lune.

Cependant, les deux stations ont en commun la capacité d’être assemblées rapidement par des astronautes et des robots.

Comme on le voit dans la vidéo, la construction de la station Gateway commencera par un élément d’alimentation et de propulsion, fourni par Maxar Technologies, ancrant un avant-poste de logement et de logistique Northrop Grumman.

Après cela, le premier équipage viendra, ainsi que le module international de logement (I-Hab), fourni par l’Agence spatiale européenne (ESA). Ce module abritera le système de contrôle environnemental et de maintien de la vie (ECLSS) et disposera de ses propres environnements pour les expériences scientifiques internes et externes, ainsi que d’un espace de travail et de quartiers pour l’équipage.

L’ECLSS complétera les systèmes de survie fournis par la capsule Orion, permettant des séjours plus longs et des missions « robustes » sur la surface lunaire.

La vidéo montre ensuite la séquence des missions humaines et d’autres éléments qui arriveront à la station, dont le bras robotique Canadarm3 de l’Agence spatiale canadienne (ASC), construit par le MDA.

Gateway servira de poste de ravitaillement pour les missions Artemis, bien que la NASA l’ait retiré du « chemin critique » du premier.

Un vol d’essai sans équipage, baptisé Artemis 1, devrait décoller plus tard ce mois-ci, donnant le coup d’envoi du nouveau projet d’exploration lunaire de la NASA. La même orbite que cette première mission sera parcourue par Artemis 2, un vol habité prévu pour 2024. Entre 2025 et 2026, ce sera au tour de la mission Artemis 3, qui fera enfin atterrir à nouveau des humains sur le sol lunaire, plus de 50 ans après le dernier. .

