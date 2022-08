La Terre est frappée par une tempête solaire inattendue

Le champ magnétique terrestre a été frappé dimanche dernier par un flux de tempête solaire inattendu dont la vitesse a atteint 600 kilomètres par seconde. Le Deep Space Weather Observatory (DSCOVR) de la NASA a détecté de légers courants de vent solaire, qui ont augmenté de manière significative et inattendue tout au long de la journée. L’inscription a eu lieu dimanche dernier (7).

La cause de cette tempête solaire est encore inconnue. Deux hypothèses ont été avancées pour combler cette lacune : on pense qu’un trou équatorial dans l’atmosphère solaire, détecté deux jours après la tempête, pourrait être impliqué dans ce phénomène ; ou il aurait simplement pu s’agir d’une éjection de masse coronale aléatoire (CME).

Les scientifiques essaient de surveiller les « trous coronaux » de notre étoile pour prédire quand une « éjection de masse coronale » (CME) se produira et quelle sera sa puissance. Cette fois, c’était imprévisible et, par conséquent, des aurores inattendues ont été vues ici sur Terre. Particulièrement en 2022, il y a eu de nombreuses tempêtes solaires car le Soleil est dans la phase active de son cycle solaire de 11 ans. La Terre a été frappée par des CME provenant de trous coronaux géants de plus de 2,5 fois la taille de la Terre.

Ce type d’événement est relativement courant et se produit lorsqu’un flux de particules et de plasma hautement énergétiques ne peut pas être contenu par la gravité du Soleil et finit par exploser vers la Terre. Selon Space Weather, « De nos jours, le soleil actif produit tellement de petites explosions qu’il est facile d’ignorer les CME plus faibles qui se dirigent vers la Terre. » Heureusement, grâce à l’atmosphère de notre planète, le vent solaire n’a pas endommagé les satellites de télécommunications ou les réseaux électriques. Cette éjection de masse coronale a été classée comme modérée G2 (sur une échelle de G1 à G5, G1 étant la plus légère et G5 la plus puissante).

Les tempêtes solaires et le cycle

La tempête est le résultat du cycle solaire actuel, considéré comme assez intense par les experts. Chaque fois que les pôles magnétiques du soleil s’inversent, un nouveau cycle solaire commence. Ce processus se produit environ tous les 11 ans et est étroitement surveillé par les agences spatiales car il peut déterminer la durabilité des technologies envoyées dans l’espace et même la santé des astronautes.

Le cycle actuel a commencé en décembre 2019, et avant cela nous étions dans une période assez calme, car le cycle précédent était considéré comme calme, avec une faible quantité de vent solaire expulsé de l’étoile au centre de notre système. Cependant, le cycle actuel est considéré comme plus intense et depuis octobre de l’année dernière, le soleil expulse plus de vent et génère plus fréquemment des taches solaires et des éruptions solaires.

