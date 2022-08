Une bombe de la Seconde Guerre mondiale découverte dans une rivière en Italie

Le 25 juillet, des pêcheurs ont découvert une bombe de la Seconde Guerre mondiale dans un tronçon du fleuve Pô, près de Mantoue, dans le nord de l’Italie. Le dispositif est devenu visible grâce à une baisse du niveau de l’eau à la suite de la pire sécheresse que le pays ait connue en 70 ans.

La première mesure prise a été d’évacuer les quelque 3000 habitants des environs. Ensuite, des experts militaires ont coupé la mèche de la bombe et l’ont emmenée dans une carrière à 45 km de là. Là, il a été détruit dans une détonation contrôlée. L’appareil de fabrication américaine pesait 450 kg.

La sécheresse du fleuve Pô – la plus longue d’Italie – n’est qu’une des conséquences des vagues de chaleur extrême qui frappent l’hémisphère nord en 2022.

En juin, Rome a atteint 40,5°C, sa température la plus élevée jamais enregistrée. Au cours de cette canicule, le fleuve Tibre, qui traverse la ville, s’est tellement asséché qu’il a exposé les ruines d’un ancien pont construit sous le règne de l’empereur Néron, de 54 à 68 après J.-C. Ces ruines n’apparaissent que pendant les périodes d’extrême la sécheresse.

Une bombe de la Seconde Guerre mondiale a explosé

La sécheresse persistante a incité l’Italie à déclarer l’état d’urgence le mois dernier pour les zones autour du fleuve Pô, qui représentent environ un tiers de la production agricole du pays.

Maudite récolte

La découverte de bombes et de munitions issues des grandes guerres est un phénomène courant en Europe. Chaque année en Belgique et dans le nord de la France, a lieu la « Moisson de fer », au cours de laquelle les agriculteurs qui labourent leurs champs collectent des balles, des éclats d’obus, des munitions non explosées, des barbelés et des supports de tranchée de la Première Guerre mondiale.

Ces matériaux sont collectés par les armées des deux pays et ensuite explosés de manière contrôlée. Chaque année, le service français de déminage désarme environ 900 tonnes de munitions et engins de guerre.

Bien qu’ils soient vieux et rouillés, ces matériaux sont loin d’être sûrs. Depuis 1946, environ 630 personnes sont mortes au contact de ces artefacts.

