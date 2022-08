Rencontrez l’exoplanète Superterra qui pourrait être recouverte de lave

Lors de sa phase d’étalonnage, le télescope spatial James Webb (JWST) a observé une exoplanète située à 40 années-lumière de la Terre appelée 55 Cancri-e. Pendant longtemps, la communauté scientifique a cru qu’il contenait des diamants dans sa composition.

La planète 55 Cancri-e pourrait-elle être une Super-Terre recouverte de lave ? Image : Divulgation/ NASA, ESA, CSA, Dani Player (STScI)

Bien que cette théorie ne soit plus aussi populaire, la planète reste un sujet d’étude intéressant. D’abord, en raison de sa forte densité, qui la classe comme une Super-Terre, et ensuite, en raison de sa proximité avec son étoile hôte, qui favorise l’une de ses hypothèses les plus fascinantes : être incroyablement recouverte de lave.

En bref, les planètes rocheuses plus lourdes que la Terre, mais avec moins de masse que les géantes gazeuses, sont appelées Super-Terres.

Aussi connu sous le nom de Janssen, 55 Cancri-e orbite autour de l’étoile de type solaire 55 Cancri à moins de 2,4 millions de km (un vingt-cinquième de la distance entre Mercure et notre étoile), effectuant un circuit en moins de 18 heures.

Avec des températures de surface bien au-dessus du point de fusion des minéraux typiques formant des roches, le côté jour de la planète est supposé être recouvert d’océans de lave.

On pense que les planètes qui orbitent si près de leur étoile ont un côté qui leur fait face en permanence. En conséquence, son point le plus chaud devrait être celui qui fait face le plus directement à l’étoile, et la quantité de chaleur du côté jour ne devrait pas beaucoup changer avec le temps.

Cependant, cela ne semble pas être le cas. Les observations du télescope spatial Spitzer à la retraite de la NASA suggèrent que la région la plus chaude est décalée de la partie faisant face le plus directement à l’étoile, tandis que la quantité totale de chaleur détectée varie.

L’atmosphère dynamique des exoplanètes pourrait être le secret

Une explication de ces observations est que la planète a une atmosphère dynamique qui déplace la chaleur. « 55 Cancri-e peut avoir une atmosphère épaisse dominée par l’oxygène ou l’azote », a expliqué Renyu Hu du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, qui dirige une équipe qui utilisera la caméra infrarouge proche (NIRCam) et l’instrument infrarouge. ) de Webb pour capturer le spectre des émissions thermiques du côté jour de la planète.