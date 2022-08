Des débris spatiaux en fuite tombent sur Terre ; doit-on s’inquiéter ?

Avec la croissance de l’industrie spatiale, l’accumulation et – éventuellement – la chute de débris spatiaux depuis l’orbite terrestre suscitent des inquiétudes. La semaine dernière, il y a eu la rentrée incontrôlée de la fusée chinoise Longue Marche 5B au-dessus de la Malaisie et le crash de certaines parties du vaisseau spatial de la mission Crew-1 de SpaceX dans la région de la Nouvelle-Galles du Sud. Les deux événements sont tombés dans des endroits imprévus par les scientifiques.

Alors que les trois fusées Longue Marche 5B lancées par la Chine n’ont pas été contrôlées en orbite terrestre, l’épave de SpaceX a été surveillée et devrait théoriquement brûler lors de sa rentrée dans l’atmosphère terrestre, cependant, les choses ne se passent pas toujours comme prévu.

À ce stade, la question se pose : ces débris peuvent-ils atteindre les villes ou les personnes ? Sont-ils capables d’endommager les structures ? Comment prévoir et contrôler ?

Avec plus d’objets allant et venant de l’espace, et les entreprises et agences spatiales du monde entier se développant, les chances que quelqu’un ou quelque chose soit touché augmentent, en particulier lorsqu’il n’y a aucun contrôle sur les gros objets qui orbitent autour de la Terre, comme dans le cas des fusées.Chinois.

premier cas enregistré

En 1997, l’Américaine Lottie Williams a été percutée par un objet spatial de la taille de sa main, dans l’Oklahoma, aux États-Unis. À l’époque, elle a apporté le matériel aux autorités du pays et elles ont conclu qu’il s’agissait d’une partie de la fusée Delta II. Lottie a eu de la chance, car les scientifiques estiment que la probabilité que quelqu’un, n’importe où dans le monde, soit touché par des débris spatiaux est de l’ordre d’une sur 10 000. La probabilité qu’une personne en particulier soit touchée est d’une sur mille milliards.

De nombreuses variables sous-tendent ces estimations. Les scientifiques notent que la probabilité que des objets spatiaux tombent dans des zones éventuellement habitées est de 20 %, ce qui semble assez élevé. Mais lorsque l’on considère les zones à forte densité de population, qui sont réellement habitées, la probabilité de blessures ou de décès est beaucoup plus faible.

Il est très difficile de prédire où dans l’atmosphère un objet avec une orbite non contrôlée entrera. Actuellement, la règle générale précise que le temps estimé de rentrée des objets varie de 10% à 20% du temps orbital restant, c’est-à-dire qu’un résidu avec une entrée prévue dans dix heures aura une marge d’incertitude d’une heure , ce qui lui permet d’entrer pratiquement n’importe où sur le globe. Les scientifiques tentent encore de réduire cette marge d’incertitude à travers de nombreuses recherches pour la rendre plus affirmée. Pourtant, il est peu probable qu’il soit possible d’avoir une précision dans une plage de 1 000 km.

Quelques pistes pour réduire les risques générés par les débris spatiaux

Par conséquent, la réduction des risques est l’une des options. Tous les objets lancés en orbite terrestre doivent avoir un plan de dépollution sûr dans une zone non peuplée. Cette zone est généralement située dans l’océan Pacifique et est connue sous le nom de SPOUA (South Pacific Ocean Uninhabited Area) ou cimetière de vaisseaux spatiaux.

Une autre façon de promouvoir la réduction des risques consiste à concevoir les pièces des engins spatiaux et des satellites de manière à ce qu’elles se désintègrent complètement lorsqu’elles atteignent la haute atmosphère. L’Organisation des Nations Unies pour la viabilité à long terme des activités spatiales a fourni quelques lignes directrices à ce sujet, mais elles ne sont pas très précises. De plus, il est difficile d’assurer l’application internationale de ces règles, compte tenu des spécificités de chaque pays.

Par conséquent, il est important que le secteur spatial se concentre sur ce sujet important afin qu’aucun événement inattendu ne se produise dans les années à venir. Alors ne vous inquiétez pas d’être touché par des débris spatiaux, les chances sont assez faibles pour l’instant.

Via : Space.com

