Des chiens robots dans la sécurité spatiale ? En savoir plus sur le plan de l’US Air Force

L’US Space Air Force a l’intention d’emmener des chiens robots pour patrouiller une rampe de lancement spatiale. Chaque machine sera équipée d’une caméra mobile, d’une plateforme de capteurs et d’une radio. A partir de ces instruments, il sera possible de surveiller la zone et de communiquer verbalement avec les passants. Cela économisera du travail humain.

Plus tôt cette année, le gouvernement américain a testé ces robots de patrouille à la frontière américaine. Ces artefacts robotiques seront créés par la société Ghost Robotics et mis en œuvre par Space Launch Delta 45, qui gère toutes les opérations de la Cape Canaveral Space Force.

Lorsque le robot s’est incliné pour patrouiller aux frontières, le responsable du programme de la Direction de la science et de la technologie (S&T) a déclaré que « la frontière sud peut être un endroit inhospitalier pour l’homme et les animaux, c’est exactement pourquoi une machine peut exceller dans la région » , une situation similaire à l’espace.