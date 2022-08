Le plus grand télescope spatial à rayons X d’Europe pourrait être plus petit ; connaître la raison

L’Agence spatiale européenne (ESA) envisage de redimensionner son plus grand télescope spatial à rayons X après que plusieurs États membres ont décidé de se retirer du projet, ce qui crée des contraintes budgétaires importantes.

Baptisé Advanced Telescope for High Energy Astrophysics (ou simplement Athena), il a été sélectionné par l’ESA en 2014 pour être lancé au deuxième point de Lagrange (L2) entre la Terre et le Soleil, à 1,5 million de km de notre planète, la même région où orbite le télescope spatial James Webb (JWST).

Représentation graphique du futur télescope Athéna dans sa configuration d’origine. Image : ESA

Une fois déployée, Athéna étudierait les trous noirs supermassifs, la formation d’amas de galaxies, de supernovae et d’autres phénomènes cosmiques, en observant les émissions de rayons X de ces événements.

D’après le site SpaceNews, L’ESA analyse les possibilités de réduire la conception de l’observatoire face à une augmentation de plus de 62 % des coûts estimés.

Selon Paul McNamara, coordinateur astronomie et astrophysique de l’agence, au moment de la sélection du projet, le budget estimé était de 1,17 milliard d’euros (compte tenu déjà des corrections monétaires nécessaires au cours des huit dernières années).

Cependant, en mai 2022, les estimations étaient passées à 1,9 milliard d’euros. « Plusieurs États membres ont conclu qu’ils ne seraient pas en mesure de respecter leurs engagements », a expliqué McNamara.

La plus grande préoccupation de l’ESA est que la hausse des coûts n’aura pas d’impact sur les autres missions, mais l’agence ne veut pas non plus annuler le projet. Par conséquent, il pense que le formatage de la mise en page est la meilleure option.

La conception révisée, connue sous le nom de NewAthena, modifiera probablement la configuration des instruments scientifiques du télescope et les objectifs de la mission, dont le lancement était initialement prévu en 2028. Avec la refonte, cette date doit également être repensée.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !