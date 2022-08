Que sait-on du Langya henipavirus (LayV), le nouveau virus découvert en Chine qui infecte les humains

Il s’agit d’un virus étroitement apparenté au Mojiang, qui a causé la mort de certains mineurs dans le sud de la Chine.A ce jour, il a déjà infecté au moins 35 personnes, provoquant une maladie fébrile accompagnée de symptômes tels que fatigue, toux, perte d’appétit et nausées. .

Un virion d’un hénipavirus / CSIRO ScienceImage

Au moins 35 personnes seraient infectées par un nouveau virus découvert en Chine, tout juste identifié par une équipe de scientifiques de Pékin et Singapour et appartenant au genre Hénipavirus, un type de virus à ARN dont cinq espèces étaient connues à ce jour. La sixième et nouvelle espèce, appelée Langya’s Henipavirus ou Langya virus (LayV), a été initialement isolée à partir d’un prélèvement de gorge d’un patient ayant récemment été exposé à des animaux dans l’est de la Chine, et présentait une structure génomique similaire à celle d’autres henipavirus connus. En particulier, le séquençage et l’analyse phylogénétique ultérieure ont révélé que le virus Langya est étroitement lié à un autre hénipavirus, connu sous le nom de virus Mojiang, un agent pathogène qui a causé en 2012 la mort de certains mineurs travaillant dans une mine abandonnée du sud de la Chine suite au développement de pneumonie mortelle. À ce jour, des infections humaines liées au nouveau virus Langya ont été signalées dans les provinces chinoises du Shandong et du Henan, caractérisées par une maladie fébrile accompagnée de symptômes tels que fatigue, toux, anorexie, myalgies et nausées. Les patients positifs au virus ont également montré une diminution des globules blancs, une faible numération plaquettaire et une insuffisance hépatique et rénale.

Qu’est-ce que le virus Langya et comment se transmet-il

Le virus, décrit pour la première fois dans une étude intitulée « A Zoonotic Henipavirus in Febrile Patients in China » et publiée jeudi 4 août dans Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre, appartient au genre Henipavirus de la famille des Paramyxoviridae, qui comprend également les virus Hendra et Nipah, connus pour infecter les humains et induire des maladies mortelles. Son génome, constitué d’un seul brin d’ARN de sens négatif, est composé de 18 402 nucléotides organisés en six gènes, correspondant à six protéines structurales, comme le montre la figure.

Par rapport au virus Nipah, pour lequel des cas de transmission interhumaine ont été documentés, il n’y a aucune preuve de transmission interhumaine pour le virus Langya, ce qui suggère que la propagation du virus d’une personne à une autre peut être sporadique. Concrètement, précisent les auteurs de l’étude, le suivi de 9 des 35 patients et 15 membres de la famille en contact étroit »n’a pas révélé de transmission LayV, mais la taille de notre exemplaire était trop petite pour déterminer si le virus peut être transmis d’homme à homme« . Les 35 patients n’avaient également aucun contact entre eux ou des antécédents d’exposition commune à l’agent pathogène.

Le virus nouvellement identifié, ajoutent les chercheurs, est probablement d’origine animale : l’ARN viral a en effet été détecté principalement chez la musaraigne (le virus a été retrouvé chez 27 % des animaux testés), indiquant que ces petits mammifères pourraient en être le réservoir naturel. par LayV. Des études sérologiques du bétail ont également révélé la présence d’anticorps dirigés contre l’agent pathogène chez les caprins (2 % des animaux testés) et les chiens (5 %). L’infection est donc une maladie zoonotique, donc transmise à l’homme par les animaux, par exemple par exposition à des fluides corporels, des tissus ou des excrétions, ou contractée par la consommation d’aliments contaminés.

La maladie causée par le nouveau virus découvert en Chine

L’étude qui a permis d’identifier 35 cas de LayV chez l’homme, dont 26 en l’absence d’autres infections, a mis en évidence les caractéristiques de la maladie. Les symptômes les plus courants développés par les 26 patients sont la fièvre (100 %), la fatigue (54 %), la toux (50 %), la perte d’appétit (50 %), la myalgie (46 %), les nausées (38 %), les maux de tête. (35 %) et des vomissements (35 %). Certains patients ont également présenté une diminution des globules blancs (54 %), une faible numération plaquettaire (35 %), une insuffisance hépatique (35 %) et une insuffisance rénale (8 %).

Comme on ne sait pas encore si le virus peut être transmis d’homme à homme, les Centers for Disease Control (CDC) de Taiwan ont recommandé de prêter une attention particulière aux mises à jour et aux nouvelles sur la propagation du virus, déclarant qu’à la suite des rapports d’infection dans le Dans les provinces chinoises du Shandong et du Henan, des procédures standardisées seront bientôt mises en place pour que les laboratoires effectuent le séquençage du génome et renforcent la surveillance.

En ce sens, il est très probable que le nouveau virus soit classé en fonction du risque d’infection : les hénipavirus Hendra et Nipa, par exemple, ont déjà été définis comme des agents biologiques de niveau de biosécurité 4, car ils peuvent provoquer des des maladies chez les animaux et chez les humains avec des taux de mortalité entre 40 et 75%, donc bien plus que le Covid.

En ce qui concerne la prévention et le traitement de la maladie, il n’existe à ce jour aucun médicament ou vaccin spécifique pour l’infection à henipavirus et la seule thérapie recommandée implique la prise en charge des complications. Depuis l’émergence de ces hénipavirus au cours des dernières décennies, l’antiviral ribavirine a montré son efficacité in vitromais son utilité en pratique clinique est encore incertaine.