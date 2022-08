Nuit de San Lorenzo 2022, quand voir des étoiles filantes : date et heures du pic

Cette nuit sera la meilleure pour admirer les « larmes de San Lorenzo », les plus beaux météores de l’année. Voici quand et où les chercher au firmament.

En août, nous célébrons la Nuit de San Lorenzo, l’événement le plus apprécié des fans d' »étoiles filantes », associé à la magnifique pluie de météores des Perséides, la plus spectaculaire et la plus intense de toute l’année. Entre la Nuit de San Lorenzo – qui est célébrée le 10 août – et le pic maximal des météores (appelé « larmes de San Lorenzo ») il y a cependant un petit décalage horaire, étant donné que, comme l’a précisé l’astrophysicien Gianluca Masi del Projet de télescope virtuel, tombe aujourd’hui généralement entre le 11 et le 13 août. En 2022, le pic des Perséides sera atteint exactement dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13. Cette année, malheureusement, l’événement sera fortement perturbé par la lumière réfléchie de la Pleine Lune, qui, comme l’indique l’Italien Union des astronomes amateurs (UAI), elle se produira à 03h36 le 12. Malgré cette présence encombrante, il sera toujours possible d’admirer les merveilleuses traînées lumineuses au firmament. Voici ce que vous devez savoir pour ne pas manquer le spectacle.

Quand est San Lorenzo 2022 et quand il y aura le pic des étoiles filantes

San Lorenzo, l’un des sept diacres de Rome, est fêté exactement le 10 août, jour où eut lieu son martyre en 258 après Jésus-Christ, ordonné par édit de l’empereur Valérien. La Nuit de San Lorenzo peut donc être celle entre le 9 et le 10 août ou celle entre le 10 et le 11 ; plus souvent avec ce nom, nous nous référons au pic maximal de la pluie de météores des Perséides, qui, comme spécifié aujourd’hui, se situe entre le 11 et le 13 août (en 2022 exactement entre le 12 et le 13). Le pic maximal est la phase dans laquelle le plus grand nombre de météores d’une pluie de météores donnée est visible, qui coïncide avec le croisement de l’orbite terrestre au point où la concentration de débris et de poussière à partir de laquelle les météores prennent vie est la plus grande dans le ciel, qui s’enflamment au contact de l’atmosphère terrestre. Dans ce cas précis, les Perséides dérivent des fragments de la célèbre comète Swift-Tuttle, connue depuis l’Antiquité. Les larmes du Saint-Laurent ont un taux horaire zénith ou ZHR de 100 ou plus au maximum, ce qui indique que vous pouvez voir plus d’une centaine de météores par heure. Cette valeur est généralement plus faible et est influencée par une multitude de facteurs, comme la pollution lumineuse.

Quel est le meilleur jour pour voir des étoiles filantes en août 2022

Comme expliqué dans le premier paragraphe, le pic maximal des Perséides cette année sera perturbé par la Pleine Lune, qui tombera le 12 août. Si vous souhaitez vous essayer à l’observation la nuit du pic, l’UAI recommande d’observer le ciel après minuit et surtout juste avant le lever du soleil le 13. Cependant, le meilleur moment pour admirer les trainées lumineuses dans le ciel tombe quelques jours plus tôt, lorsque c’est Il est possible d’éviter la perturbation de la Lune. L’astrophysicien Gianluca Masi recommande de regarder le ciel dans les nuits du 8 au 9 et du 9 au 10 août, dans la dernière phase de la nuit. En fait, avant l’aube, ces jours-là, nous aurons au moins une heure complètement libre de la perturbation de la Lune, qui sera alors déjà couchée.

Les meilleurs endroits pour voir des étoiles filantes à San Lorenzo

Comme pour tout autre événement astronomique, les meilleurs endroits pour admirer les « étoiles filantes » sont ceux sans pollution lumineuse, donc avec un ciel sombre et clair. En général, ce sont des lieux en pleine nature, très éloignés des villes. Parmi les plus recommandées figurent certainement les pelouses sur les collines et les montagnes, mais aussi les plages isolées. Même depuis un bateau au large, vous pouvez profiter d’un magnifique ciel étoilé. Plus il fait sombre, en effet, plus le nombre de météores observables est grand, même les plus faibles qui resteraient cachés par la lumière artificielle et la lumière réfléchie de la Lune. Les cieux les plus sombres d’Italie se trouvent dans les Apennins toscans-émiliens, en Basilicate, en Ligurie, en Calabre et en Sicile. De ces endroits, il est encore possible d’admirer les détails de la Voie lactée. Une fois que vous avez trouvé un endroit sombre, regardez simplement vers le nord-est, vers la constellation de Persée, là où se trouve le radiant des Perséides, c’est-à-dire la portion du ciel d’où semblent provenir les météores. Mais les « flammes » traversent une grande partie du firmament et il n’est donc pas nécessaire de toujours fixer le regard sur le même point. Pour ceux qui ne peuvent pas les admirer de leurs propres yeux, il sera possible de suivre le streaming en direct diffusé par le projet de télescope virtuel à partir de 03h00 le 10 août, dans la nuit de San Lorenzo.

Pourquoi les Perséides sont appelés les larmes de San Lorenzo

Les Perséides sont communément appelées « larmes de San Lorenzo » car leur activité maximale est enregistrée dans les jours où a eu lieu le martyre du saint, brûlé vif à Rome le 10 août en 258 après Jésus-Christ. Selon la tradition, les météores représentent les braises ardentes placées sous le gril sur lequel il a été tué. Certains les associent aux pleurs de San Lorenzo condamné à mort.