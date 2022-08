Regardez SpaceX passer 3 000 satellites Starlink lancés en orbite

Ce soir sera historique pour SpaceX. Avec le lancement de la mission Starlink Group 4-26, la société dépassera la barre des 3 000 satellites déployés dans la mégaconstellation de son service Internet haut débit longue portée.

Une fusée Falcon 9 à deux étages chargée de 53 engins spatiaux Starlink doit décoller du Centre spatial Kennedy de la NASA en Floride ce mardi (9) à 19h57 (toutes les heures mentionnées sont à l’heure de Brasilia), avec diffusion en temps réel via la chaîne YouTube de SpaceX, à partir de 18h45.

Avec le lancement ce mardi (9), SpaceX aura plus de 3 000 satellites Starlink en orbite terrestre. Image : Aleksandr Kukharskiy –

D’après le site espace.comil y a 70 % de chances que le temps soit favorable pour le décollage, mais si ce n’est pas le cas, une opportunité de secours sera disponible le mercredi (10) à 19h36.

Si tout se passe selon le plan de vol, environ neuf minutes après le lancement, le premier étage de la fusée reviendra sur Terre pour un atterrissage vertical sur le ferry du drone. Un manque de gravitédéjà stratégiquement positionné dans l’océan Atlantique au large de la Floride.

Pendant ce temps, l’étage supérieur se dirige vers l’orbite terrestre basse, où il déploiera des satellites environ une heure après le décollage.

La mission de ce soir sera la 21e dédiée à Starlink en 2022. De plus, ce sera le 35e vol orbital de SpaceX cette année, soit quatre de plus que le record atteint par la société toute l’année dernière. L’objectif annoncé pour cette année est de 52 lancements.

Un autre record sera battu : lorsque le premier étage atterrira, ce sera le 61e atterrissage consécutif d’un propulseur réutilisable. Dans ce cas, le modèle à utiliser sera le B1073, qui en sera à sa troisième mission. La réutilisation des propulseurs est une priorité pour SpaceX, qui dispose déjà de deux propulseurs avec un record de 13 lancements chacun.

Au total, il s’agit du 53e lancement opérationnel de Starlink et du 24e visant à déployer des satellites pour bombarder 4 de la mégaconstellation. D’après le site Astronaute de tous les jours35 lancements supplémentaires seront nécessaires pour compléter cette région.

SpaceX compte actuellement 2 957 satellites déployés (en ajoutant les quatre obus). Avec le lot qui sera publié ce soir, le nombre passera à 3 010. La première phase du déploiement du satellite Starlink se compose de cinq obus orbitaux (la seconde, de quatre autres).

Et la mégaconstellation deviendra encore plus grande, car SpaceX a l’autorisation pour 12 000 satellites et a demandé l’approbation pour 30 000 autres, pour un total de 42 000.

