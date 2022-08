La vie sur Terre pourrait être née de bouleversements géologiques

Comment l’oxygène est-il apparu sur Terre ? Élément fondamental et abondant sur notre planète actuelle, l’O2 n’a pas toujours été là. En fait, jusque-là, on croyait qu’elle était apparue avec les premières formes de vie, par coïncidence à la suite de la photosynthèse chez les plantes. Cependant, la recherche montre que des accidents géologiques peuvent avoir généré cet élément.

Pourtant, l’hypothèse végétale est toujours considérée comme le « grand événement d’oxydation » qui a permis l’émergence de formes de vie complexes sur Terre, le déplacement de failles géologiques peut avoir produit de l’oxygène avant la photosynthèse, aidant l’émergence de microbes et d’autres formes de vie primitives.

En fait, l’événement géologique aurait généré du peroxyde d’hydrogène, une source courante d’O2 au début de la Terre. Bien que le peroxyde d’hydrogène altère la vie microbienne à des intensités élevées, il fournit également une source importante d’oxygène en quantités modérées.

« Alors que des recherches antérieures ont suggéré que de petites quantités de peroxyde d’hydrogène et d’autres oxydants peuvent être formées en sollicitant ou en écrasant des roches en l’absence d’oxygène, il s’agit de la première étude à montrer l’importance vitale des températures chaudes pour maximiser la génération de peroxyde d’hydrogène, », explique Jordan Stone, auteur principal de l’étude et chercheur à l’Université de Newcastle.

Selon les chercheurs, le déplacement constant de la croûte terrestre crée des fissures et des crevasses dans tout le sous-sol des zones tectoniquement actives. Ces fissures et crevasses sont particulièrement sensibles, disent les experts. Ainsi, lorsque l’eau coule dans les imperfections, elle peut provoquer une réaction majeure.

Simulation de la Terre primordiale

Les auteurs de l’étude ont testé ces réactions avec des roches courantes dans la croûte terrestre primitive, notamment le granit, le basalte et la péridotite. Ils ont concassé des roches et ajouté de l’eau aux fragments dans des conditions sans oxygène à une gamme de températures différentes. Leurs simulations à haute température ont produit du peroxyde d’hydrogène et donc de l’oxygène.

Bien que ces températures puissent sembler inhospitalières à la vie, elles créent en fait les conditions idéales pour un type de microbe appelé hyperthermophile, qui fut l’une des premières formes de vie sur Terre.

« Cette recherche montre que les défauts dans la roche concassée et les minéraux peuvent se comporter très différemment de la façon dont on s’attendrait à ce que des surfaces minérales plus » parfaites « réagissent », déclare Jon Telling, auteur principal de l’étude et professeur à l’Université de Newcastle.

« Toutes ces réactions mécanochimiques doivent générer du peroxyde d’hydrogène. L’oxygène provient donc de la réaction entre l’eau et les roches broyées à haute température, qui a eu lieu sur la Terre primitive avant l’évolution de la photosynthèse et qui a pu influencer la chimie et la microbiologie dans les milieux chauds, régions sismiquement actives où la vie a peut-être d’abord évolué. », dit Telling.

En fin de compte, les chercheurs affirment que davantage de recherches sont nécessaires pour comprendre pleinement le rôle de ce processus dans l’émergence de la vie sur Terre.

