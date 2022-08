Un animal marin bizarre en forme de spaghetti est repéré par un robot

Au cours d’une expédition dans le golfe de Californie, au Mexique, un robot sous-marin télécommandé a repéré ce qui semblait être des tas de spaghettis sur le fond marin. Ces masses mystérieuses se sont avérées être un type spectaculaire d’animal marin : les vers du genre Birémis.

Cette créature poilue n’était auparavant connue qu’aux Bahamas. Après un examen plus approfondi et des tests ADN, les experts de la Scripps Institution of Oceanography ont découvert qu’il s’agissait d’une nouvelle espèce de Birémis.

Cet animal marin n’a ni yeux ni branchies et n’a pas de poils le long de ses segments corporels. Il est également inhabituel en ce que ses tentacules sont gonflés, ce qui lui donne l’apparence qui a attiré l’attention des chercheurs. Les espèces du golfe de Californie vivent dans les profondeurs, la plupart des observations ayant été faites à plus de 2 000 mètres. L’animal n’a pas encore été décrit, mais l’équipe espère publier officiellement une description détaillée dans la littérature scientifique après en savoir plus sur son apparence, sa génétique et son histoire naturelle.

nouilles bizarres

Les vers spaghetti sont un type de vers polychètes de la famille des Terebellidae. La science a déjà décrit environ 400 espèces différentes de térébélidés, que l’on trouve partout dans le monde. Ils sont relativement communs et leur caractéristique la plus notable est leurs nombreux tentacules sillonnés pour se nourrir. Comme les autres térébélidés, le Birémis vit au fond de l’océan, mais alors que la plupart vivent dans des terriers, cette espèce a été observée se reposant sur le fond marin ou nageant juste au-dessus. Nager librement permet au ver de se déplacer facilement et de trouver de nouveaux endroits pour se nourrir. L’animal marin utilise son abondant faisceau de tentacules non rétractables pour collecter les particules organiques qui se déposent sur le fond marin.

L’une des prochaines étapes consiste à nommer l’espèce. Bien que cela semble être un processus simple, cela prend en réalité beaucoup de temps, car il faut collecter des spécimens, examiner les principales caractéristiques qui distinguent chaque espèce et séquencer l’ADN pour, ensuite seulement, attribuer un nom scientifique.

Bien que la plupart des espèces qui vivent dans les profondeurs de l’océan soient inconnues, ces animaux n’échappent pas aux conséquences de l’action humaine. Des menaces telles que la surpêche, la pollution et le changement climatique s’étendent également aux eaux profondes et compromettent l’avenir de ces espèces. Ainsi, les efforts des scientifiques pour documenter la diversité de la vie dans ce domaine jettent les bases pour comprendre comment ces menaces affectent les communautés des grands fonds.

