Une nouvelle étude de l’Université du Nevada (UNLV), à Las Vegas, et publiée dans la revue Frontiers in Ecology and Evolution, conclut que le cerveau humain n’a subi aucune réduction au cours des 3 000 dernières années, comme le soulignaient de précédentes recherches publiées dans le même véhicule.

Selon l’article paru dans Netcost-Security, les observations des premiers chercheurs publiées dans le magazine sont issues d’une étude menée auprès de fourmis, car, comme les êtres humains, elles sont organisées en sociétés et au sein d’un groupe social où se partagent savoir et production. éléments, le cerveau peut rétrécir.

Face à ces conclusions, les chercheurs de l’UNLV ont décidé de réfuter cette hypothèse qui a pris de l’importance parmi les membres de la communauté scientifique. Ils trouvèrent cette théorie pour le moins curieuse, car le XIIe siècle av. J.-C. fut marqué par plusieurs événements tels que la construction de grands empires, l’essor de l’agriculture, le développement de sociétés complexes à travers le monde, entre autres situations.

Pour tenter de percer ce mystère sur le cerveau humain, les scientifiques ont réanalysé les données obtenues par l’auteur de la recherche publiée dans la revue et ont étudié 1 000 spécimens de fossiles humains anciens et de musées. Selon les nouvelles découvertes, l’ensemble de données est fortement biaisé car plus de la moitié des 987 crânes examinés ne représentent que les 100 dernières années d’une période de 9,8 millions d’années.

De plus, la première étude n’a utilisé comme échantillon que 23 crânes de la période mentionnée dans l’hypothèse du rétrécissement du cerveau et a rassemblé des artefacts provenant d’endroits tels que l’Angleterre, la Chine, le Mali et l’Algérie. Ces données non représentatives sur la plage et la quantité ne donnent donc pas aux scientifiques une bonne idée de l’évolution de la taille crânienne au fil du temps.