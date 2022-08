Les usines spatiales deviendront réalité, mais seulement après le nettoyage de l’orbite

La Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis étudie comment elle peut contribuer à la création d’usines spatiales, mais a déclaré que les débris en orbite terrestre devaient d’abord être traités.

Lors d’une réunion tenue le 5 août, la FCC a voté à l’unanimité (4-0) pour ouvrir des procédures sur la maintenance, l’assemblage et la fabrication dans l’espace afin d’examiner le type d’opportunités et de défis qui seraient créés en déplaçant certains processus industriels au-delà de l’atmosphère terrestre.

Lire la suite:

Dans un communiqué, l’agence a déclaré que l’initiative « a le potentiel de construire des industries entières, de créer de nouveaux emplois, d’atténuer le changement climatique et de faire progresser les intérêts économiques, scientifiques, technologiques et de sécurité nationale des États-Unis ».

La FCC examinera les possibilités du projet, y compris le ravitaillement en vol des satellites, les inspections et les réparations des engins spatiaux en orbite, la « transformation des matériaux par la fabrication dans l’espace » et l’enlèvement des débris, ce que la présidente de la FCC, Jessica Rosenworcel, a déclaré essentiel pour promouvoir la sécurité. et la responsabilité dans l’espace.

« Il y a des milliers de tonnes métriques de déchets dans l’espace qui, si elles ne sont pas traitées, limiteront ces nouvelles opportunités dans le ciel, et l’initiative peut aider à améliorer cet environnement », a déclaré Rosenworcel.

débris destructeurs

On s’attend à ce que les débris spatiaux constituent un sérieux obstacle à l’activité orbitale dans un proche avenir. Des millions de pièces de tailles différentes flottent autour de la Terre, et même les plus petites ont le potentiel de causer des dommages catastrophiques aux engins spatiaux.

Selon la NASA, les débris en orbite terrestre se déplacent à des vitesses allant jusqu’à 28 163 km/h. L’agence note que des objets aussi petits et fragiles que des éclats de peinture accumulent suffisamment de force pour endommager les vitres d’une navette spatiale.

« En fait, les débris orbitaux de taille millimétrique présentent le plus grand risque de fin de mission pour la plupart des engins spatiaux robotiques opérant en orbite basse », a déclaré la NASA. L’agence a ajouté qu’il y a environ 100 millions de débris orbitaux d’environ un millimètre autour de la Terre.

Le commissaire de la FCC, Nathan Simington, s’est dit préoccupé par les débris orbitaux, déclarant dans un communiqué que, alors que la FCC envisageait de mettre à jour ses règles sur les débris spatiaux, il était crucial de veiller à ce que des règles similaires s’appliquent à des opérations telles que l’industrialisation spatiale. En particulier, Simington a déclaré que la FCC doit maintenant planifier la manière de traiter les débris créés par les opérations.

Le rôle de la FCC dans la création de règles spatiales implique tout ce qui concerne les communications de l’espace vers un emplacement terrestre aux États-Unis, y compris la création de règles pour aider les satellites à éviter les dommages dus aux débris orbitaux.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur YouTube d’Netcost-Security ? Abonnez-vous à la chaîne !