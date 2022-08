Nouveau Tchernobyl ? Le bombardement d’une usine en Ukraine suscite des inquiétudes face à une catastrophe nucléaire

Le bombardement de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia (ZNPP) en Ukraine risque de créer « un autre Tchernobyl », prévient un scientifique travaillant dans la région de l’accident historique. Le chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a déclaré que les combats là-bas présentaient un « risque très réel de catastrophe nucléaire ». ZNPP est la plus grande centrale nucléaire d’Europe en termes de capacité électrique installée.

Les troupes russes occupent actuellement des terres autour du ZNPP, une installation avec six réacteurs nucléaires. motif plus moderne et plus sûre que la centrale de Tchernobyl, qui a subi un effondrement catastrophique en 1986 et a été occupée plus tôt cette année par les troupes de Poutine. Des rapports ukrainiens suggèrent que la Russie elle-même bombarde le site et des images satellites révèlent des preuves potentielles du bombardement de la centrale nucléaire.

La dernière mise à jour d’Energoatom, la société énergétique contrôlée par le gouvernement ukrainien, indique que le 6 août, les troupes russes ont tiré des missiles sur le ZNPP. Les projectiles ont atterri juste à côté des conteneurs de stockage de combustible usé. La société affirme que trois capteurs de surveillance des radiations ont été endommagés et qu’un ouvrier de l’usine a été transporté à l’hôpital avec une blessure par un éclat d’obus, mais que les troupes russes contrôlent toujours le ZNPP et se sont cachées dans soutes sur site.

Les administrateurs russes de la région affirment que ce sont les forces ukrainiennes qui ont attaqué l’usine.

Des affirmations inquiétantes sur Tchernobyl

Le directeur général de l’AIEA, Rafael Mariano Grossi, a déclaré le 6 août que la situation dans le ZNPP semblait stable et qu’il n’y avait pas de menace immédiate pour la sûreté nucléaire. Mais l’AIEA n’a pas été en mesure de visiter des installations dans le sud de l’Ukraine depuis le début du conflit, et Grossi affirme que les efforts pour relancer les inspections se poursuivent.

Il existe également des informations non confirmées selon lesquelles les troupes russes ont posé des bombes sur l’usine, le Centre de communications stratégiques ukrainien affirmant qu’un haut responsable russe a déclaré « soit la terre sera russe, soit ce sera un désert brûlé ».

Olena Pareniuk, une scientifique travaillant dans la région de Tchernobyl – qui est depuis revenue sous contrôle ukrainien – affirme que les troupes russes du ZNPP semblent prendre des risques pour la sécurité en plus de bombarder le site lui-même.

« Les Russes ont emmené des véhicules militaires blindés et explosifs dans la salle des machines du ZNPP », dit-elle, bien que cette affirmation n’ait pas été vérifiée de manière indépendante. « C’est littéralement le même bâtiment où se trouve le réacteur. Ils ont monté l’artillerie sur le territoire de l’usine, tirant sur la ville la plus proche, Nikopol. Les Ukrainiens ne riposteront pas car personne ne veut représenter un danger pour le ZNPP.

Elle avertit que les erreurs de Tchernobyl se répètent au ZNPP, compromettant la sécurité et l’efficacité de l’équipe chargée de contrôler les réacteurs.

« Les employés peuvent se fatiguer et faire une erreur, et cela pourrait être un autre Tchernobyl. Les explosifs peuvent exploser, la turbine sera endommagée et elle peut aussi exploser, et le combustible nucléaire peut fuir dans l’environnement », dit-elle. « Les Russes pourraient être assez fous pour drainer l’eau de refroidissement du bassin de combustible nucléaire usé. Le combustible chauffera et l’uranium s’échappera dans l’environnement.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !