La foudre géante cartographiée aux États-Unis est 100 fois plus puissante que les autres ; vérifier

Des chercheurs de plusieurs universités nord-américaines ont cartographié un gigantesque éclair qui a frappé le ciel de l’état de l’Oklahoma, aux États-Unis, et ont obtenu des données très importantes sur ce phénomène rare.

Selon le chercheur et auteur principal de la cartographie, Levi Boggs, il s’agit de l’événement le plus puissant du genre étudié à ce jour.

L’éclair, qui s’est envolé à environ 80 kilomètres dans l’espace, a transporté 100 fois plus d’électricité qu’un orage typique, qui transporte moins de cinq coulombs entre le nuage et le sol ou à l’intérieur des nuages. Regardez la vidéo ci-dessous qui apporte de nouveaux détails sur cet événement :

De nouvelles informations sur les gigantesques éclairs qui atteignent l’espace. Crédits : Science X : Phys.org, Medical Xpress, Tech Xplore

Jusque-là, ce phénomène qui se produit de 1 000 à 50 000 fois par an, principalement dans les régions tropicales du globe, n’avait jamais été vu avec une telle richesse de détails. Il a été possible d’identifier les parties chaudes et froides de la foudre, les extrêmes présentant 8 000 ºF (4 447 ºC) et 440 ºF (227 ºC).

Selon Boggs, ces gigantesques coups de foudre peuvent avoir un impact sur le fonctionnement des satellites en orbite terrestre basse. À mesure que davantage d’objets spatiaux sont libérés, la dégradation du signal et les problèmes de performances peuvent devenir plus importants et plus fréquents. Des technologies telles que les radars transhorizon qui émettent des ondes radio depuis l’ionosphère, située entre 100 et 100 kilomètres de la Terre, pourraient également être affectées.

Les scientifiques spéculent que ces gigantesques coups de foudre se produisent parce que quelque chose bloque le flux de charge vers le bas, vers la Terre ou les nuages. Il existe de nombreuses autres questions sans réponse sur ce phénomène, principalement parce qu’il s’agit d’un événement très rare capturé par certains pilotes ou passagers d’avions ou par des observateurs au sol qui utilisent des caméras à balayage nocturne.

Via : Physique

