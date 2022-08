Le Canada effectue la première téléportation holographique internationale de l’histoire

En octobre 2021, la NASA a réussi à transporter un hologramme d’un médecin vers la Station spatiale internationale (ISS), ce qui en fait le premier « holonaute » au monde. Le terme « téléportation holographique », également appelé « holoportation », s’applique lorsqu’un hologramme d’une personne ou d’un objet est instantanément transmis à un autre endroit.

À la fin du mois dernier, un petit groupe d’étudiants de Institut occidental d’exploration spatiale (Western Institute for Space Exploration), une organisation de recherche et de formation en exploration spatiale et terrestre au Canada, s’est réunie pour participer à ce que l’on croit être la première expérience internationale d’holoport.

« Nous avons eu l’incroyable opportunité de faire la démonstration de la première téléportation holographique bidirectionnelle internationale », a déclaré le cofondateur et chef de projet Adam Sirek, membre du corps professoral de l’École de médecine et de médecine dentaire Schulich de l’Université de Western Ontario et de l’Université de Western Ontario. Espace occidental. « Nous avons transporté une personne de l’Alabama (États-Unis) à l’Ontario (Canada), et chacun des étudiants ici sur le projet a pu se transporter instantanément en forme à Huntsville, en Alabama. »

Selon un communiqué de presse de l’Université, l’équipe, composée en grande partie d’étudiants en médecine, explore comment cette technologie futuriste (dont le matériel a été développé par Microsoft et le logiciel par Aexa Aerospace) peut être utilisée dans le monde réel.

La société américaine Aexa s’est associée à la société canadienne Leap Biosystems pour explorer les applications médicales de la technologie, ce qui a permis la démonstration de la première téléportation holographique internationale.