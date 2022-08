Le secret de l’oursin pour survivre aux vagues de chaleur océaniques découvert

En raison du changement climatique, l’augmentation de la température de la mer entraîne plusieurs complications pour le développement et le maintien de la vie marine. Dans cette optique, des chercheurs de l’Université de Hong Kong ont étudié comment les performances de l’oursin adulte, l’espèce Heliocidaris erythrogramma, acteur important de la préservation de la biodiversité des océans, peuvent contribuer à maintenir cet équilibre.

Les vagues de chaleur marines peuvent augmenter la température de l’eau jusqu’à 5 ºC, cette situation peut durer plusieurs mois et la tendance est à l’intensification dans les années à venir. Les résultats de la recherche ont indiqué que les oursins adultes pourraient rendre la résistance à la chaleur héréditaire. Cependant, il existe des obstacles qui empêchent ces descendants de se développer pleinement, de survivre et de transmettre ce trait.

Selon la publication faite dans Global Change Biology, les oursins adultes, lorsqu’ils sont exposés à différentes intensités de vagues de chaleur marines, sont en effet capables de transmettre une plus grande résistance à la chaleur à leur progéniture. Cependant, les chercheurs ont noté que si les bouffées de chaleur continuaient à tous les stades du développement du hérisson, il y avait une mortalité chez la progéniture.

Oursin et son secret de survie

Le frai dans des conditions de température élevée entraîne un bon développement, mais si cette situation se maintient au stade larvaire, la mortalité des oursins augmente. Cela empêche les oursins de maintenir la structure et la fonction des écosystèmes marins en garantissant que ces environnements restent biodiversifiés et complexes.

La professeure Maria Byrne, qui utilise l’espèce Heliocidaris erythrogramma comme modèle pour étudier les impacts du changement climatique, déclare que « son développement rapide est essentiel à son succès dans la nature, mais il offre également des opportunités de recherche transgénérationnelle pour comprendre comment la vie marine peut s’adapter au changement climatique ».

L’auteur principal et chercheur de l’étude, le Dr. Jay Minuti, réaffirme l’importance des oursins pour le maintien de la biodiversité et met en garde contre les dommages que peuvent causer le changement climatique et les fortes émissions de carbone. « Si nous ne le faisons pas [reduzir as emissões de carbono]alors il est clair que les vagues de chaleur vont dévaster les écosystèmes marins qui sont importants pour la société humaine.

