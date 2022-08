Rover Perseverance voit son propre équipement d’atterrissage détruit sur Mars

Lors du 26e vol de l’hélicoptère Ingenuity vers Mars en avril de cette année, il a capturé des images du parachute et du carénage appartenant au matériel d’entrée, de descente et d’atterrissage (EDL) qui l’ont aidé à atterrir sur la surface martienne, avec le rover. of Perseverance, en février 2021. Le rover lui-même a également photographié l’épave de l’atterrisseur.

Le matériel d’entrée, de descente et d’atterrissage (EDL) de la mission Mars 2020, composé du rover Perseverance et de l’hélicoptère Ingenuity, qui a établi ce record en avril de cette année. Image : NASA/JPL-Caltech Après avoir rempli son rôle, l’EDL (qui contenait également un bouclier thermique et un bras robotisé) a fini par se briser en plusieurs morceaux, qui ont été dispersés autour de la zone d’atterrissage par la force de la chute et aussi par l’action du vent, le long de la mois. Au cours de la mission de près de 18 mois du rover Perseverance, l’équipe a repéré et catalogué environ une demi-douzaine de pièces soupçonnées de faire partie de l’EDL. Le premier a été découvert le 16 avril de cette année, lorsqu’un objet exceptionnellement brillant a été repéré de loin par Mastcam-Z. Deux mois plus tard, le rover Perseverance est arrivé à cet endroit du delta, appelé Hogwallow Flats, et a pris une photo en gros plan de l’objet mystérieux, soupçonné d’être un morceau du bouclier thermique, appelé isolation multicouche (MLI) , en Kapton Perforated Aluminium (PAK) ou Mylar. Image prise par le rover Perseverance de la NASA sur Mars montrant ce qui semble être une poignée de spaghettis. En fait, il s’agit d’un morceau de filet Dacron, une fibre de polyester utilisée dans la fabrication de couvertures thermiques. Image : NASA/JPL-Caltech Dans la même région, le rover a également enregistré une balle « spaghetti », qui, selon la NASA, s’avère être un morceau de filet de Dacron, une fibre de polyester utilisée dans la fabrication de couvertures thermiques. Fait intéressant, Hogwallow Flats se trouve à plus de 2 km des zones de dépôt de matériel EDL. « Hogwallow Flats semble être un point de collecte naturel pour les débris EDL, emportés par le vent », lit-on dans un communiqué publié sur le blog de la mission. Comme le souligne le site Web espace.comPour l’instant, faire atterrir en toute sécurité des engins spatiaux sur Mars est la priorité numéro un, mais alors que nous continuons à faire atterrir des véhicules d’exploration sur la planète, les chercheurs devront tenir compte des effets de ces débris spatiaux. « Les ingénieurs qui conçoivent du matériel EDL pour de futures missions devront tenir compte de l’impact (littéralement) de leurs conceptions sur Mars et des exigences de la mission », indique le communiqué de la NASA. Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !