Créature marine colorée très rare trouvée au Royaume-Uni

Le plongeur volontaire Seasearch Allen Murray a trouvé une limace de mer multicolore de l’espèce Babakina anadoni au large des îles Scilly, qui jusque-là n’avait été signalée qu’au large de la côte ouest de l’Espagne et au sud de l’Atlantique.

Cette créature, qui ne mesure que deux centimètres, appartient à la famille des nudibranches et impressionne tout le monde avec ses couleurs vives et ses formes saisissantes.

Cette espèce a été trouvée dans une partie rocheuse et inhabitée des îles Scilly. Matt Slater, responsable de la conservation marine du Cornwall Wildlife Trust et coordinateur du programme Seasearch pour les Cornouailles et les îles Scilly, était très enthousiasmé par la découverte de cette espèce vivant près du Royaume-Uni. Il a souligné que « des enregistrements comme celui-ci de nos plongeurs Seasearch sont essentiels pour nous aider à mieux comprendre et protéger nos mers ».

Ces animaux au corps mou ressemblent beaucoup à leurs parents terrestres, les limaces de jardin. Ils se nourrissent d’algues, d’anémones et autres limaces de mer.

Lucy McRobert, responsable des communications du Isles of Scilly Wildlife Trust, a déclaré: «Nous ne cessons jamais d’être émerveillés par la faune qui apparaît dans les eaux scilloniennes. Des nudibranches rares et magnifiques aux escargots de mer violets en passant par les grandes baleines comme les baleines à bosse et les fanons, chaque fois que nous plongeons sous la surface, nous apprenons et voyons quelque chose de nouveau !

Limace de mer exotique au Brésil

Des limaces de mer, comme Babakina anadoni, ont déjà fait leur apparition sur les côtes brésiliennes. En septembre 2021, le bonjourhar Digital a mis en lumière l’apparition du « Blue Dragon », un surnom attribué à une espèce de la Glaucus atlanticus, sur la plage de Bertioga, à Santos, côte sud de São Paulo. L’animal s’est échoué sur la plage et a attiré l’attention des baigneurs.

Via : Cornwall Wild Life Trust

