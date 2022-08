Nicolinha se rend à Dubaï pour recevoir un prix pour être l’un des 100 enfants prodiges du monde

En décembre 2021, Nicole Oliveira Semião, 9 ans, connue en astronomie sous le nom de Nicolinha, « la plus jeune astronome amateur du monde », a été annoncée par les Global Child Prodigy Awards 2022 comme l’une des 100 enfants prodiges du monde entier.

Nicole Oliveira Semião, notre chère Nicolinha, représentera le Brésil à Dubaï comme l’une des 100 enfants prodiges du monde. Image : Archives personnelles

Selon le site officiel des prix, les GCP Awards sont « la première et la seule initiative au monde » qui récompense chaque année les plus grands enfants prodiges du monde, dans plusieurs secteurs.

Toujours selon la plateforme, ils encouragent les enfants jusqu’à 15 ans à montrer leur talent et leur unicité à un public mondial, à figurer dans le top 100, en plus d’être présentés dans le Livre mondial annuel des enfants prodiges. « Les GCP Awards visent à reconnaître des prodiges de diverses catégories telles que les arts, la musique, la danse, l’écriture, le mannequinat, le théâtre, la science et le sport, entre autres, en leur offrant une exposition mondiale pour exceller dans leurs domaines respectifs. »

Dans le domaine de l’astronomie, ce prix est sans précédent, ce qui rend ce moment encore plus spécial pour Nicolinha, qui est la seule Brésilienne nominée. « Je suis tellement heureuse que je n’ai pas de mots pour décrire ce moment ! », a posté Nicolinha sur sa page Instagram officielle, lorsqu’elle a appris qu’elle avait été sélectionnée. « Remerciez simplement Dieu, ma famille, toutes les personnes qui croient en moi et en mon travail et tous mes partisans qui sont toujours là avec moi pour me donner de la force, m’encourager et me soutenir. »

Dans une interview avec Apparence numérique, la jeune fille a souligné ce qui la rendait la plus heureuse avec la nomination. « Ce prix est vraiment important pour moi, et je suis vraiment, vraiment, vraiment excité parce que c’est une reconnaissance de mon travail en astronomie, et je vais pouvoir inspirer plus d’enfants à apprécier ce domaine. »