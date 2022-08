Une planète naine a utilisé le rayonnement pour se réchauffer après une « activité géologique inattendue »

Les géoscientifiques de Virginia Tech ont peut-être découvert pourquoi Cérès – une planète naine et le plus grand corps céleste de la ceinture d’astéroïdes de la Voie lactée – a montré une activité géologique inattendue. Les résultats, détaillés dans un article publié dans la revue AGU Advances, pourraient complètement changer notre façon de voir les planètes naines.

Les scientifiques connaissent Cérès depuis un certain temps, même si c’est en 2015 que le vaisseau spatial Dawn de la NASA a permis aux chercheurs d’examiner de plus près le corps rocheux. À leur grande surprise, ils ont découvert que Cérès possédait des caractéristiques géologiques intéressantes telles que des plateaux, des gisements minéraux et des fractures de surface, autant de signes que la planète a déjà connu une activité sismique et même un océan.

Pour créer ces caractéristiques géologiques, cependant, Cérès aurait dû générer de la chaleur d’une manière ou d’une autre au cours de son histoire, ce que les scientifiques pensent que les corps planétaires plus petits sont incapables de faire.

Radioactif

Principalement en raison de la manière violente dont elles se forment, les planètes plus grandes comme la nôtre commencent à chauffer, déclenchant une activité géologique et se refroidissant avec le temps. Cérès, en revanche, n’a jamais été assez grande pour être une véritable planète et n’a donc pas pu générer de chaleur lors de sa formation.

Mais grâce à la modélisation informatique du passé lointain de la planète naine, les scientifiques pensent maintenant que Cérès n’avait pas besoin de démarrer à chaud pour générer de la chaleur. Au lieu de cela, ils pensent que le nain s’est réchauffé en raison de la désintégration radioactive des réserves supposées d’uranium et de thorium dans sa croûte.

« Ce que nous montrons dans cet article, c’est que le réchauffement radiogénique suffit à lui seul à créer une géologie intéressante », a déclaré Scott King, professeur de géosciences à Virginia Tech, dans le communiqué de presse.

À l’avenir, le modèle pourra fournir des informations sur la façon dont d’autres planètes naines, et même certaines lunes, ont vu le jour.

