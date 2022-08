Une fusée indienne décolle pour la première fois, mais ne parvient pas à mettre des satellites en orbite

Une nouvelle fusée indienne a effectué son vol inaugural aux premières heures du dimanche (7), à 0 h 48 (GMT), depuis le Satish Dhawan Space Center, sur la côte sud-est de l’Inde.

Lors de cette première mission de test, le Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) emportait le satellite d’observation de la Terre EOS-02 de 135 kg et un CubeSat de 8 kg appelé AzaadiSAT. Le lancement a été diffusé en direct sur la chaîne YouTube officielle de l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) :

Au départ, tout semblait s’être bien passé. Cependant, tout ne s’est pas déroulé comme prévu. Les trois étages à combustible solide de la fusée ont bien fonctionné, mais le quatrième et dernier étage, un « module de réglage de la vitesse » (VTM) à combustible liquide, avait apparemment un problème.

« Le vol inaugural de SSLV est terminé. Toutes les étapes effectuées comme prévu. La perte de données est observée pendant la phase terminale. C’est en cours d’analyse. Sera bientôt mis à jour », a déclaré l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) sur Twitter.

Quelques heures plus tard, l’ISRO a annoncé que les satellites ne pouvaient plus être utilisés. «SSLV-D1 a placé les satellites sur une orbite elliptique de 356 km x 76 km au lieu d’une orbite circulaire de 356 km. Les satellites ne sont plus utilisables.