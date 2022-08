La cartographie photo peut augmenter la sécurité des atterrissages sur la Lune et sur Mars

Une nouvelle méthode de photo-cartographie qui génère des cartes de surface à haute résolution peut aider à l’exploration de la Lune, de Mars et d’autres planètes et corps célestes. Le résultat est obtenu grâce à une combinaison de données topographiques avec les niveaux d’ombre de la lumière du soleil dans les images optiques.

Cette nouvelle technique peut accroître la sécurité non seulement des équipements tels que les rovers, mais aussi des astronautes lors des futures missions spatiales. Il convient de rappeler qu’hier (5) la date de lancement d’Artemis 1, la prochaine mission de la NASA sur la Lune, a été confirmée, qui, si tout se passe bien, sera lancée le 29 de ce mois.

Cette méthode permet d’interpréter les ombres dans les images pour extraire la topographie exacte, ce qui peut être inestimable pour identifier les sites d’atterrissage sûrs lors des prochaines missions spatiales vers la Lune, ainsi que des missions de rovers vers Mars.

Iris Fernandes a développé le mapping à partir de photos / Publicité : Institut Niels Bohr

Le projet de photomapping est réalisé par Iris Fernandes, ancienne doctorante à l’Institut Niels Bohr de Copenhague, au Danemark. Dans ses mots, « Cette méthode est rapide, précise et ne dépend d’aucune hypothèse. Avant, si vous posiez la question: Quelle est la précision de l’évaluation de la topographie – il n’y avait pas de réponse satisfaisante. Maintenant, la topographie précise est révélée, et nous pouvons même quantifier les incertitudes.

Comment est née l’idée de cette méthode de photo mapping ?

Cette méthode de cartographie a été développée en examinant les gorges de Stevns Klint au Danemark. L’objectif initial était d’utiliser des photos de Stevns Klint pour modéliser des motifs sur la surface. Mais, en pratique, cela s’est avéré être un défi, car l’algorithme a interprété les ombres comme des caractéristiques géologiques, générant des distorsions dans le modèle.

Elle dit qu’elle s’est toujours intéressée aux planètes et qu’elle savait que la surface de la Lune était étudiée. Ainsi, il en a correctement déduit que ses photos seraient une bonne source d’étude pour résoudre le problème qu’il avait rencontré. « Lorsque nous avons filtré les ombres, nous avons pu voir ce qu’elles « cachaient », pour ainsi dire – les formes de surface », explique Iris Fernandes.

Le problème est qu’il y avait un très grand écart dans la résolution des différentes images de la Lune, ce qui a créé un autre défi, comment combiner différentes sources de données avec différentes résolutions pour faire une cartographie précise par photos ?

À ce stade, la recherche initiale a été abandonnée et l’équipe de recherche est arrivée à une équation mathématique qui pourrait résoudre le problème. « Et il l’a fait », dit Iris Fernandes. « Vous pouvez dire que nous, mon superviseur, le professeur Klaus Mosegaard et moi, avons trouvé la clé mathématique d’une porte fermée depuis de nombreuses années. »

La méthode est encore en cours d’amélioration

L’équipe se consacre désormais au perfectionnement de sa méthode de photomapping. Iris Fernandes explique que les données de n’importe quelle formation rocheuse du système solaire peuvent être utilisées pour extraire ses détails topographiques. Ainsi, les applications de cette technologie sont nombreuses.

Pour Iris Fernandes, la nouvelle méthode « est comme une vision par ordinateur. Lorsque, par exemple, un robot dispose d’une sorte de machine pour interagir avec l’environnement, cette méthode peut aider à la navigation ou à la coordination « main/œil », car elle utilise un calcul moins « lourd » et donc plus rapide. »

Par l’espace

Image : NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio/JAXA/Selene

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur YouTube ? Abonnez-vous à notre chaîne !