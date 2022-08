Les méduses rares enregistrées en Papouasie-Nouvelle-Guinée pourraient être une nouvelle espèce ; regarder la vidéo

Une méduse très différente a été enregistrée par un plongeur au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Océanie, en décembre dernier. Au début, il a été classé comme appartenant à l’espèce Chirodectes maculatus, considérée comme extrêmement rare.

Vue pour la première fois en 1997 par une équipe de scientifiques sur la Grande Barrière de Corail en Australie, cette espèce de méduse a été classée en 2005.

« J’ai vu un nouveau type de méduse en plongeant aujourd’hui. Il a de beaux marquages, il est un peu plus gros qu’un ballon de football et il nage très vite », rapporte le plongeur Dorian Borcherds, sur son profil Facebook.

En plus de 20 ans d’expérience de plongée dans ces eaux, il n’avait jamais rien vu de tel. Il a donc demandé à sa fille, la biologiste marine Lisa-ann Gershwin, du Service consultatif australien de Stinger Marine. « Ma fille a créé une application sur les méduses. Elle a donc téléchargé l’enregistrement sur l’application et en moins d’une demi-heure, j’ai eu un expert en méduses très excité au téléphone.

Lisa-ann a expliqué dans une interview avec le site Web ABC Nouvelles qui à première vue était la même espèce de méduse capturée dans la Grande Barrière de Corail il y a 25 ans.

Lisa-ann Gershwin, biologiste marine au sein de l’Australian Marine Stinger Advisory Service, est l’une des plus grandes expertes mondiales en matière de méduses. Image : Archives personnelles via ABC

Elle a publié un article décrivant l’organisme, le classant comme un Chirodectes maculatus, mais est désormais convaincue que les spécimens capturés en 1997 et 2021 n’appartiennent pas à la même espèce.

En étroite collaboration avec le Queensland Museum de Brisbane, où l’ancien animal est entreposé, Lisa-ann a découvert les différences qui séparent les deux créatures. « Ils m’ont envoyé la vidéo et j’ai pu la parcourir image par image. Nous avons comparé les deux méduses et avons conclu que celle filmée en Papouasie-Nouvelle-Guinée est une nouvelle espèce inconnue.

Elle n’a pas encore officialisé ses conclusions dans un article évalué par des pairs. « Une nouvelle espèce est considérée comme une hypothèse, elle doit être testée. Il n’est pas techniquement découvert tant qu’il n’a pas été officiellement nommé et classé », a expliqué le biologiste, qui est l’un des plus grands experts mondiaux des méduses. « Je suis très minutieux car j’ai été impliqué dans la reclassification de l’espèce d’origine, donc je veux être plus que sûr. »

