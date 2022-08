Un de plus pour le compte : Perseverance recueille le 12e échantillon sur Mars

Plus tôt cette semaine, la NASA a révélé que le rover Persévérance avait collecté le 11e échantillon de sol martien. Et tout indique que son travail est de plus en plus intense puisque, deux jours plus tard, il réalise sa 12e collecte de roches sur Mars.

« Appelez-les la ‘douzaine poussiéreuse’. J’ai maintenant 12 échantillons de roche de base à bord, collectés à différents endroits autour de Jezero Crater », lit un message Twitter officiel de« Percy », comme le rover est affectueusement appelé par son équipe technique.