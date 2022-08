L’Inde lance une nouvelle fusée pour la première fois ce matin ; apprendre à regarder

Une nouvelle fusée indienne sera lancée pour la première fois aux premières heures du samedi (6) au dimanche (7), et vous pourrez tout suivre en temps réel sur internet. Surnommé le Small Satellite Launch Vehicle (SSLV), il doit décoller à 00h48 (GMT) du Satish Dhawan Space Center sur la côte sud-est de l’Inde. La diffusion commence à minuit sur la chaîne YouTube officielle de l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO).

Selon la description de l’ISRO, le SSLV a quatre étages qui ajoutent jusqu’à 34 mètres de hauteur, avec une capacité de charge allant jusqu’à 500 kg.

Lors de ce premier vol, un lancement d’essai appelé SSLV-D1/EOS-02, la fusée emportera deux satellites : le satellite d’observation de la Terre de 135 kg EOS-02 et un CubeSat de 8 kg appelé AzaadiSAT.

Alors que l’EOS-02 devrait fournir des images infrarouges haute résolution de notre planète, l’AzaadiSAT transporte 75 charges utiles différentes, chacune pesant environ 50 g. Ils ont été construits par des étudiantes de toute l’Inde et ont été intégrés à CubeSat par une organisation appelée Space Kidz India.

D’après le site espace.com, les charges utiles d’AzaadiSAT mèneront une variété de « femto-expériences ». L’un d’eux, par exemple, mesurera les niveaux de rayonnement spatial, tandis qu’un autre permettra la transmission de la voix et des données sur les fréquences radio. L’ISRO a signalé que le CubeSat embarque également une caméra selfie.

Lorsque les tests SSLV seront terminés et qu’il entrera officiellement en service, l’Inde disposera de trois fusées orbitales opérationnelles dans sa flotte, compte tenu du véhicule de lancement de satellite polaire (PSLV) et du véhicule de lancement de satellite géosynchrone (GSLV), qui sont tous deux plus grands et plus puissants. que le jeune frère.

