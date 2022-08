SpaceX explique les dommages causés à la fusée qui emmènera les astronautes vers l’ISS en septembre

Il y a deux semaines, le Apparence numérique a rapporté que le lancement de la mission SpaceX Crew-5 avait été retardé d’un mois en raison d’un problème avec le lance-roquettes Falcon 9 survenu lors du transport du véhicule de la Californie au Texas. Le décollage s’est ensuite déplacé à la fin du mois de septembre.

Semblable à l’image ci-dessus, le lanceur de la fusée Falcon 9 qui sera utilisée pour la mission SpaceX Crew-5 a été endommagé lorsqu’il a heurté un pont. Image : Tom Durr –

À l’époque, cependant, la cause de l’incident n’avait pas été révélée. Lors d’une conférence de presse tenue ce jeudi (4) via la visioconférence de la NASA, Benjamin Reed, directeur principal du programme de vols spatiaux habités de SpaceX, a donné une explication : le booster a été endommagé lors d’une collision. « L’étage d’appoint a heurté un pont sur la route. »

Comme d’habitude avant tout lancement, le booster était sur un semi-remorque se déplaçant entre une usine SpaceX à Hawthorne, en Californie, et une installation d’essai à McGregor, au Texas, lorsque l’accident s’est produit.

« Nous avons évalué ce problème. C’était un assez petit raid, mais il a tout de même causé des dégâts », a poursuivi Reed. « Nous avons décidé de remplacer l’intersection composite et certains des autres composants à cette première étape. » Il a ajouté que SpaceX avait suivi un « processus d’analyse et de test très robuste sur ce Falcon 9 ».

La mission Crew-5 comprend les astronautes de la NASA Nicole Mann et Josh Cassada, le Japonais Koichi Wakata et la cosmonaute Anna Kikina, dans le cadre d’un partenariat établi d’échange de siège entre la Russie et les États-Unis dans un contrat signé le mois dernier. Ils ont découvert l’incident quelques jours plus tard, selon le site Web. espace.com.