L’apprentissage automatique révèle des composants cachés des impulsions de rayons X

Mesurer les propriétés des impulsions ultrarapides des lasers à rayons X est un défi majeur pour les physiciens. Recherche publiée dans la revue scientifique Optique Express décrit une méthode qui peut vous aider dans cette tâche.

Ces impulsions révèlent comment les atomes se déplacent sur des échelles de temps d’une femtoseconde – ce qui équivaut à un quadrillion de seconde. Bien que la détermination de la force maximale – ou amplitude – d’une impulsion soit précise, le moment auquel elle atteint son degré maximal, ou «phase», est souvent peu clair.

Dans la nouvelle étude, des scientifiques du centre américain d’accélération linéaire de Stanford (SLAC) et du synchrotron électronique allemand (DESY) ont utilisé l’apprentissage automatique et formé des réseaux de neurones pour analyser l’impulsion et révéler ces sous-composants cachés, qui sont divisés entre « réel » et » imaginaire ».