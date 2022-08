L’éruption volcanique devient une attraction dangereuse pour les touristes en Islande

Comme nous l’avons signalé ce vendredi (5), le volcan Fagradalsfjall entre en éruption près de Reykjavik, capitale de l’Islande. Depuis mercredi, le phénomène est devenu une attraction touristique dans la ville, et rassemble plusieurs observateurs proches de la lave pour suivre l’événement.

Des photos impressionnantes montrent un groupe proche de la lave générée par le volcan, qui se situe dans une zone sismique à côté du système volcanique de Krysuvik. Selon l’Office météorologique islandais (OMI), le volcan se trouve à seulement 15 kilomètres de l’aéroport international du pays, ce qui contribue à l’activité touristique.

Malgré l’éruption relativement mineure de ce volcan, le Département de la protection civile et de la gestion des urgences a mis en garde contre la présence de gaz toxiques dans la région et a recommandé aux résidents, touristes et badauds d’éviter la zone.