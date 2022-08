Les trous noirs de Kerr sont mathématiquement stables, selon la recherche

Les trous noirs de Kerr ont été découverts en 1963 par le mathématicien qui a donné son nom à la théorie. La nomenclature fait référence à la solution trouvée par Roy Kerr aux équations d’Albert Einstein décrivant l’espace-temps en dehors de ce type de trou noir. Maintenant, un exploit historique semble avoir été accompli, les chercheurs prouvant que ces trous noirs sont bien stables.

Pendant des décennies, des études ont tenté de le prouver. « C’est que si je commence par quelque chose qui ressemble à un trou noir de Kerr et que je fais un petit saut, ce que vous espérez à l’avenir, c’est que tout se calme et ressemble à nouveau exactement à une solution de Kerr », a-t-il expliqué. Jérémie Szeftel, mathématicien à l’Université de la Sorbonne.

Le document complet de trois articles, qui compte plus de 2 100 pages au total, décrit et présente plusieurs outils mathématiques qui appuient cette confirmation. Plusieurs spécialistes du domaine ont été impressionnés et ont loué le travail effectué, en plus de reconnaître la difficulté de trouver des réponses au sujet.

Les trous noirs de Kerr

Selon le mathématicien de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich, Demetrios Christodoulou, ce résultat « constitue en effet une étape importante dans le développement mathématique de la relativité générale ». Pour Shing-Tung Yau, professeur émérite à l’université de Harvard, l’article est « complet et passionnant ».