L’orbite bizarre de la planète peut indiquer un passé violent entre frères; comprendre

Plus les scientifiques étudient le cosmos, plus ils se rendent compte que les systèmes solaires avec une configuration similaire à la nôtre sont plus l’exception que la règle. À chaque découverte de nouvelles étoiles et planètes, ils dévoilent plus de secrets sur la formation de l’univers.

Des chercheurs de l’Université du sud du Queensland ont identifié une nouvelle planète dans un système stellaire totalement différent de celui auquel nous sommes habitués et ont décrit leur découverte dans un article scientifique publié dans Le Journal Astronomique.

Vue d’artiste d’un Jupiter chaud en orbite étroite autour de son étoile hôte. Image : Nazarii_Neshcherenskyi –

À la fin du siècle dernier, des astronomes utilisant le télescope anglo-australien de 3,9 mètres de l’observatoire de Siding Spring ont découvert une planète en orbite autour de l’étoile HD83443, à 164 années-lumière de la Terre dans la constellation Vela. Cette planète, appelée HD83443b, a une masse proche de celle des géantes gazeuses Saturne et Jupiter (nous en avons déjà parlé ici).

Considérée comme un « Jupiter chaud », cette planète géante gazeuse tourne autour de son étoile hôte (qui est légèrement plus petite et plus froide que le Soleil), complétant chaque révolution en moins de trois jours terrestres !

« Pendant deux décennies depuis la découverte, nous avons continué à surveiller les mouvements de HD83443 », ont écrit les auteurs de l’étude dans un texte d’information publié dans La conversation. « Depuis quelques années, nous menons ces travaux au Mont. Kent de l’Université du sud du Queensland. En combinant nos observations avec d’autres, nous avons découvert une nouvelle planète étrange dans le système.

Surnommé HD83443c, ce monde met plus de 22 ans pour orbiter autour de son étoile hôte, et est environ 200 fois plus éloigné que son frère infernal. « Parce que ‘l’année’ de HD83443c est si longue, nous avons eu besoin de plus de deux décennies d’observations pour confirmer son existence – en suivant une seule boucle autour de son étoile hôte », ont rapporté les chercheurs.