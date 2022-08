Un scientifique s’excuse après avoir publié une photo de saucisse en tant que James Webb

Un éminent physicien français a dû s’excuser après avoir publié l’image d’une tranche de chorizo ​​​​sur Twitter et déclaré qu’il s’agissait d’une photographie prise par le télescope spatial James Webb de l’étoile la plus proche du Soleil. Le fait, bien sûr, était une blague, mais il a eu un impact très négatif.

Le tweet publié par le directeur de recherche du Commissariat aux énergies alternatives et à l’énergie atomique (CEA), Etienne Klein, a été largement partagé et a atteint la barre des 1500 retweets et recueilli plus de 11 000 likes.

En légende de la photographie partagée, le réalisateur a écrit : « Photo de Proxima Centauri, l’étoile la plus proche du soleil, située à 4,2 années-lumière de nous. Elle a été emmenée par le JWST. Ce niveau de détail… Un nouveau monde se révèle jour après jour. (traduction gratuite).