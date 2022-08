Les jours sur Terre sont plus longs que d’habitude et les scientifiques ne savent pas pourquoi

Le 29 juin de cette année, la Terre a battu le record du jour le plus court jamais enregistré, comme nous l’avons publié dans Apparence numérique. Cependant, depuis 2020, la communauté scientifique s’est rendu compte que certains jours sont plus longs que d’habitude, et c’est un mystère, après tout, si la Terre a accéléré, comment pouvons-nous avoir des jours plus courts ?

En fait, malgré quelques jours plus courts, au cours des 20 dernières années, la vitesse de la Terre ne semble pas avoir beaucoup changé. Bien que les horloges indiquent toujours que la journée dure 24 heures, le temps que la Terre met réellement pour terminer sa rotation varie légèrement. La mesure du taux de rotation de la Terre est effectuée depuis 1960, avec un radiotélescope, et ils génèrent des nombres très précis, mais pas exacts.

Ce qui s’est passé le 29, c’est que la Terre a battu le record du jour le plus court jamais enregistré. Cependant, ces données semblent contradictoires avec les nouvelles informations recueillies. Depuis 2020, les scientifiques ont remarqué que certains jours se sont allongés et les chercheurs ne savent toujours pas pourquoi ce phénomène se produit.

Des changements dans la durée des jours peuvent se produire pour diverses raisons, y compris l’influence d’événements naturels tels que les tremblements de terre et les tempêtes. Le tremblement de terre qui a frappé le Japon en 2011, d’une magnitude de 8,9, aurait accéléré la rotation de la Terre de 1,8 microsecondes.

Hypothèses sur les fluctuations de la durée des jours

De plus, les cycles de marée déplacent également la masse autour de la planète et provoquent des oscillations de la durée du jour pouvant atteindre une milliseconde. Le mouvement de l’atmosphère, les courants océaniques, l’extraction des eaux souterraines et d’autres événements sont également susceptibles de provoquer des variations à cet égard.

La fonte des calottes glaciaires au cours de la dernière période glaciaire a réduit la pression à la surface de la Terre, ce qui a entraîné un déplacement constant du manteau terrestre vers les pôles. Au fur et à mesure que les éléments s’approchent des pôles, le mouvement de rotation augmente. Ce phénomène s’observe dans le mouvement des danseurs : lorsqu’ils rapprochent leurs bras, tout en virevoltant, la vitesse de rotation augmente. Cette procédure raccourcit la journée de 0,6 milliseconde par siècle.

Le climat a également un impact sur la rotation de la Terre et provoque plusieurs variations dans la durée des jours. On soupçonne même que le ralentissement est une conséquence du réchauffement climatique, qui provoque la fonte des calottes polaires, et du phénomène météorologique La Niña.

L’oscillation de Chandler

Les scientifiques pensent que le phénomène connu sous le nom « d’oscillation de Chandler » pourrait être lié à ces oscillations. Il provoque un léger décalage de l’axe de rotation de la Terre, et les observations au radiotélescope montrent également des changements qui se sont produits dans cette direction ces dernières années. Ces deux preuves peuvent être liées.

La durée des journées a un impact critique sur le calendrier et les technologies modernes qui font partie de la vie quotidienne des gens, comme le GPS. Même avec l’oscillation enregistrée, un saut négatif, qui pourrait déstabiliser Internet, est peu probable.

