Emplacement exact découvert où le météore a explosé et provoqué un flash vu dans SP et MG cette semaine

A l’aube de mercredi dernier (3), un éclair intense a été observé dans le ciel de plusieurs villes des États de São Paulo et de Minas Gerais. Après analyse, des chercheurs du Réseau brésilien de surveillance des météores (BRAMON) ont conclu qu’il s’agissait d’un météore qui a explosé alors qu’il se trouvait à environ 40 km au-dessus du sol dans la région de Poços de Caldas (MG).

Plusieurs caméras de sécurité et observatoires ont capturé des images du flash vu cette semaine dans les villes de São Paulo et de Minas Gerais. Image : Reproductions des réseaux sociaux

« Notre analyse préliminaire, encore sujette à affinement, montre que l’objet est passé à environ 16 km/s, soit près de 60.000 km/h », a expliqué le géographe et fonctionnaire fédéral Sergio Mazzi, PDG de BRAMON, dans un entretien avec BRAMON. Apparence numériqueaccordée avant la découverte du point d’explosion.

Selon Mazzi, l’objet serait entré à une altitude d’environ 107 km, et on a déjà une idée de son origine. « Il s’agit probablement d’un petit astéroïde, d’un peu plus d’un mètre et provenant des radiants 00691 ZCE Zeta Cetids. »

Pour être sûr de ce rayonnement, des études complémentaires sont nécessaires. Selon Mazzi, ce vendredi après-midi (5), les techniciens BRAMON se réuniront à nouveau pour définir les paramètres. Les analyses seront encore plus précises si des morceaux de roche (appelés météorites) sont trouvés.

Dans l’image ci-dessous, fournie par le président de l’organisation, se trouve la zone de dépôt possible, marquée de points bleus. Aucun reste n’a cependant été signalé jusqu’à présent. « La frontière entre Poços de Caldas et Divinolândia est un endroit très favorable pour faire des recherches, en plus de São Sebastião da Grama et des villes voisines ».