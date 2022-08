Un volcan entre en éruption en Islande ; les photos sont géniales

L’Office météorologique islandais (OMI) a confirmé que le volcan Fagradalsfjall, près de la capitale islandaise, est entré en éruption mercredi dernier (3). Il n’ya pas de rapports de blessures.

Les enregistrements réalisés par les médias locaux ont montré la quantité de lave et de fumée sortant d’une fissure ouverte dans le sol, sur le flanc de la montagne Fagradalsfjall, qui a été l’année dernière le protagoniste d’une éruption qui a duré six mois.

O Apparence numérique ont rapporté ce premier événement qui s’est produit après 6 000 ans d’inactivité. À l’époque, les scientifiques en profitaient pour collecter quotidiennement des échantillons de lave pour construire un catalogue intégré de modèles et suivre l’évolution géochimique de l’éruption avec une richesse de détails rarement atteinte.

Dans ce premier cas, il a été si bien surveillé et sondé que les scientifiques ont eu la chance de capturer l’évolution d’une éruption volcanique en temps quasi réel.

Une vidéo diffusée jeudi dernier (5), qui circule sur Twitter, montre de la lave inondant les environs et de la fumée provenant de la chaleur de la matière expulsée par le volcan.

⚡️Le volcan Fagradalsfjall s’est réveillé en Islande. Il est situé à seulement 30 km de Reykjavik, la capitale de l’Islande. Vidéo des médias locaux. pic.twitter.com/vs2hyT5H8D – Flash (@Flash43191300) 4 août 2022

Malgré l’éruption relativement mineure de ce volcan, le Département de la protection civile et de la gestion des urgences a mis en garde contre la présence de gaz toxiques dans la région et a recommandé aux résidents, touristes et badauds d’éviter la zone.

L’OMI a émis un code rouge qui, pour le moment, interdit le service de l’aviation civile sur place. L’éruption s’est produite à 15 kilomètres de l’aéroport international du pays. Si, après l’analyse effectuée par l’agence, la situation apparaît sous contrôle, les mesures de restriction aérienne peuvent être ramenées au code orange.

Pour l’heure, le ministère des Affaires étrangères a indiqué qu' »il n’y a pas eu d’interruption des vols internationaux en Islande, les couloirs restent ouverts ».

Via : Reuters et The Byte

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !