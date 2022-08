Les scientifiques enquêteront sur un objet spatial suspect qui a frappé la Terre en 2014

Les chercheurs étudieront s’il existe des traces dans l’océan d’un objet suspect venu de l’espace qui a frappé la Terre en 2014 et s’est écrasé au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Baptisé CNEOS 2014-01-8, il est estimé à un demi-mètre de large et ses origines interstellaires.

Dans une interview accordée à Universe Today, Avi Loeb, professeur à Harvard et responsable du projet Galileo, a déclaré que cette quête pourrait mener à deux voies. Il s’agit probablement d’une relique naturelle, comme un rocher ou un morceau de météorite. Cependant, ce qui est curieux, c’est que les objets extérieurs à notre galaxie sont très rares ici.

Si tel est le cas, ce sera le troisième objet connu de ce type – avec Oumuamua et Borisov – et le premier à tomber sur Terre, ce qui apporterait un énorme potentiel d’études ici.

Loeb et l’étudiant diplômé Amir Siraj étaient chargés d’analyser les données obtenues par le satellite espion du département américain de la Défense. En examinant la trajectoire de l’objet et la vitesse héliocentrique extraordinairement élevée développée par celui-ci, il a été possible de déduire qu’il ne s’agissait pas d’un élément lié au Soleil.

Sans les données satellitaires, les scientifiques seraient difficilement en mesure de classer CNEOS 2014-01-8 comme un objet interstellaire. Bien que l’étude de classification n’ait pas encore passé l’examen par les pairs, le scientifique en chef du Commandement des opérations spatiales des États-Unis, Joel Mozer, « a confirmé que l’estimation de la vitesse rapportée à la NASA est suffisante pour indiquer une trajectoire interstellaire ».

Loeb est devenu célèbre ces dernières années pour ses théories sur la création de ces objets par des êtres intelligents extraterrestres. Cependant, ses affirmations ont déjà été critiquées par d’autres astronomes. Malgré cela, même lui ne fait pas tout à fait confiance au potentiel de CNEOS 2014-01 à avoir été créé par des extraterrestres. « Ce résultat n’implique pas que le premier météore interstellaire ait été fabriqué artificiellement par une civilisation technologique et non d’origine naturelle », a-t-il déclaré.