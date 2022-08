Curiosity fête ses 10 ans : découvrez les principales découvertes du rover sur Mars

Le profil en profite pour faire un jeu de mots sur l’étude de l’histoire de la planète. « Dans un sens moins littéral, mon équipe scientifique s’intéresse à ces roches comme une » porte vers le passé ancien « . Alors que j’escalade cette montagne [o Monte Sharp]je vois des niveaux plus élevés d’argile céder la place à des minéraux salés appelés sulfates – des indices sur la façon dont l’eau s’est asséchée sur Mars il y a des milliards d’années.

8- Un minéral rare indique une activité volcanique plus récente qu’on ne le pensait

En juillet 2015, le rover Curiosity a trouvé un quartz minéral rare dans la région de Gale Crater. Récemment, la découverte a finalement été expliquée par la NASA, après une intense enquête. Les scientifiques pensent que le morceau concentré de tridymite a été craché par un volcan et est tombé dans le cratère il y a environ 1 milliard d’années, alors qu’il était encore plein d’eau.

Extrêmement rare sur Terre, la tridymite est un type de quartz – une forme de silice – généré à des températures extrêmes et à de basses pressions, et la façon dont elle est arrivée dans l’ancien lit du lac a déconcerté les chercheurs au cours des sept dernières années.

Le rover Curiosity de la NASA a foré ce trou pour collecter des échantillons d’une cible rocheuse appelée « Buckskin » le 30 juillet 2015, lorsqu’il a trouvé un minéral extrêmement rare appelé tridymite. Image : NASA/JPL-Caltech/MSSS

« La découverte de tridymite dans une roche de boue dans le cratère Gale est l’une des observations les plus surprenantes que le rover Curiosity ait faites en 10 ans d’exploration de Mars », a déclaré Kirsten Siebach, professeur à l’Université Rice et l’un des responsables des analyses. une déclaration. « Ce minéral est généralement associé à des systèmes volcaniques formés de quartz, d’explosifs et évolués sur Terre, mais nous l’avons trouvé au fond d’un ancien lac sur Mars, où la plupart des volcans sont très primitifs. »

Selon l’agence, la découverte suggère que le magma martien est resté plus longtemps que d’habitude dans une chambre sous un volcan, permettant une cristallisation fractionnée et fournissant la concentration de silicium de la lave.

9- Bouclier naturel contre les radiations

Au cours d’une décennie d’exploration, Curiosity a découvert bien plus que ce qu’il cherchait. « L’un des types de science qui n’est pas beaucoup mentionné, mais qui est vraiment important et vraiment intéressant, c’est la science environnementale que nous faisons », a déclaré Fraeman.

D’après le site espace.com, le rover dispose de détecteurs de rayonnement et de capteurs environnementaux et atmosphériques qui ont été mis à profit sur Mars. Par exemple, tout au long de ses pérégrinations, alors qu’il s’approchait de formations géologiques telles que des falaises et des collines, ses instruments détectaient que des roches empêchaient les radiations de l’atteindre. « Maintenant, nous pouvons l’utiliser comme modèle pour les futurs astronautes, qui pourraient utiliser le terrain naturel comme bouclier. »

10- Compagnons d’aventure

Cette dernière curiosité ne concerne pas une quelconque découverte de Curiosity sur Mars, mais le rover lui-même : il a toujours eu des compagnons d’aventure. Pendant sept ans, Curiosity a été accompagné d’Opportunity, un rover de la NASA qui s’est posé sur Mars en 2004 et a été actif jusqu’à la mi-2018. Après une courte période de « solitude », le fêté du jour a été rejoint par l’atterrisseur InSight. qui a atterri à Elysium Planitia en novembre 2018 avec pour mission d’étudier l’intérieur de la planète.

En février 2021, le rover Perseverance et l’hélicoptère Ingenuity sont arrivés, et en mai, le rover chinois Zhurong. Bientôt, il pourrait également être rejoint par le rover européen Rosalind Fraknlin (alias ExoMars), qui devait décoller cette année sur une fusée russe. Les plans ont dû être abandonnés après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, et on ne sait pas encore quand (ni comment) il sera publié.

