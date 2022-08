La NASA confirme la date de lancement d’Artemis 1, grande mission sur la Lune

La NASA a enfin confirmé la date de lancement de la mission Artemis 1, le premier volet du projet qui vise à ramener les astronautes sur la Lune. Auparavant, l’agence avait déjà prévu une fenêtre entre la dernière semaine d’août et la première semaine de septembre, mais maintenant, vous pouvez déjà la marquer sur le calendrier, car la mission a été confirmée pour le 29 août.

La date officielle a eu lieu lors d’un webinaire de l’agence, promu cette semaine justement pour apporter plus de détails sur la mission. L’énorme fusée Space Launch System (SLS) devrait se rendre sur la plateforme le 18 août pour finalement être lancée le 29. Malgré la date, possibilité d’utiliser le 2 ou le 5 septembre en cas d’imprévu pendant la préparation .

Alimenter le SLS, qui emmènera la mission Artemis-1 sur la Lune sur la plate-forme 39B du Kennedy Space Center à Cap Canaveral, en Floride / Photo : NASA/Joel Kowsky

La date de la mission lunaire publiée par la NASA

Compte tenu des antécédents récents de l’agence et des différents reports du « wet trial » de la mission Artemis 1, l’utilisation de dates ultérieures ne peut être exclue. En effet, un calendrier dévoilé début juin montre que l’agence accuse un retard important sur l’avancement de la mission, en raison de problèmes de fuites de carburant et de contraintes budgétaires.

Artemis IV doit enfin remettre des humains sur la Lune et une femme pour la première fois. Dans le meilleur des cas, cette partie, et la plus décisive, du projet devrait avoir lieu en 2024. « Nous sommes dans la dernière ligne droite », a déclaré le directeur du lancement d’Artemis I, Charlie Blackwell-Thompson, lors d’une conférence de presse mercredi, confirmant la fenêtre de lancement d’Artemis I.

Pendant le vol Artemis 1, le vaisseau spatial Orion fera le tour de la lune pour tester les technologies dont la NASA a besoin pour soutenir le retour des astronautes sur la surface lunaire. Le vaisseau spatial transportera en son sein le mannequin « Moonikin », des satellites CubeSat et quelques expériences scientifiques.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !