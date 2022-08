Confirmé : l’objet trouvé en Australie appartient bien à SpaceX

Un objet étrange qui s’est récemment écrasé sur des terres rurales en Australie, et qui a soulevé des soupçons de faire partie d’un vaisseau spatial SpaceX, a vu son origine découverte par des experts techniques de l’Agence spatiale australienne (ASA). Les débris, qui ont été retrouvés fendus en deux samedi matin sur la propriété de l’éleveur de moutons Mick Miners, appartiennent en réalité à la société aérospatiale du milliardaire Elon Musk.

Au centre, l’astrophysicien Brad Tucker, entre le propriétaire du terrain où a été retrouvée l’épave du vaisseau spatial SpaceX, Mick Miners, et son voisin Jock Wallace, qui est celui qui a appelé les autorités australiennes. Image : Brad Tucker via Twitter

L’agence avait été alertée par Brad Tucker, un astrophysicien de l’Université nationale australienne, qui a été le premier à raconter que le moment et l’emplacement de l’épave coïncidaient avec une capsule SpaceX qui est rentrée dans l’atmosphère terrestre à 7 heures du matin le 9 juillet, un il y a un an et huit mois après sa sortie.

« Nous confirmons que l’épave provient d’une mission SpaceX et nous continuons à dialoguer avec nos homologues américains, ainsi qu’avec d’autres parties de la communauté et les autorités locales, le cas échéant », a déclaré un porte-parole de l’ASA au journal. Le gardien, qui a lancé une alerte. « Si la communauté voit plus de débris suspects, elle ne devrait pas tenter de les manipuler ou de les récupérer. Ils doivent contacter la ligne d’épave de SpaceX au 1-866-623-0234 ou [email protected]

Selon Tucker, depuis l’annonce de la découverte des deux premières pièces, une troisième pièce a été retrouvée plus à l’ouest, près de Jindabyne. « Nous nous attendons à plus de notifications dans les semaines, mois ou même années à venir maintenant que les gens savent qu’une désintégration s’est produite dans la région », a déclaré le scientifique, notant que SpaceX n’a ​​pas encore dit s’il récupérera l’épave.