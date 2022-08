La Terre attaquée ? Regardez le regard spatial de cette semaine et comprenez

Fusée chinoise tombant en Malaisie, flash effrayant vu dans le ciel de plusieurs villes de SP, RJ et MG, énormes morceaux d’une fusée SpaceX retrouvés en Australie… beaucoup de gens se demandent peut-être si ces phénomènes deviennent plus courants.

Pour clarifier cela et d’autres doutes concernant de tels événements, il n’y a rien de mieux que de parler à ceux qui comprennent le mieux ces sujets. Pour cette raison, l’Olhar Espacial (5e) de ce vendredi accueillera les astronomes Sérgio Mazzi, du Réseau brésilien d’observation des météores (BRAMON), et Gabriel Hickel, du Laboratoire national d’astrophysique, deux des plus grands experts dans le domaine.

Sergio Mazzi et Gabriel Hickel sont les invités de cette semaine de l’émission Olhar Espacial pour parler des météores et de la chute de débris spatiaux sur Terre. Images : archives personnelles

Géographe diplômé de l’Université Cruzeiro do Sul (UNICSUL) et fonctionnaire de la magistrature fédérale, Mazzi est l’actuel PDG de BRAMON, le réseau brésilien d’observation des météores. En tant qu’astronome amateur, il a fondé l’observatoire SNZ et surveille les météores dans le ciel de São Paulo depuis 2019.

Titulaire d’une maîtrise et d’un doctorat en astrophysique de l’Institut national de recherche spatiale (Inpe), Hickel est professeur à l’Institut de physique et de chimie de l’Université fédérale d’Itajubá (UNIFEI) depuis 2009. Il a également travaillé comme professeur d’université à Université de Vale do Paraíba, à São José dos Campos-SP, pendant sept ans. Sa connexion avec l’Astronomie a commencé avec le passage de la Comète Halley par la Terre, en 1986. Réveillé par la dissémination de l’époque, il a rejoint le Groupe d’Études d’Astronomie (GEA), lié au planétarium de l’Université Fédérale de Santa Catarina (UFSC), à Florianópolis, sa ville natale.

Suivant sa vocation, sans perdre sa fascination pour l’observation du ciel, il se spécialise dans l’étude du milieu interstellaire et de la formation des étoiles. Il compte plus de mille heures d’observations astronomiques, réalisées avec différentes techniques et observatoires. Partout où il passe, il reste actif dans des programmes d’observation ouverts au public et de diffusion scientifique.

Présenté par Marcelo Zurita, président de l’Association Paraiba d’Astronomie — APA ; membre de SAB — Société Brésilienne d’Astronomie; directeur technique de BRAMON — Réseau brésilien d’observation des météores — et coordinateur régional (nord-est) de l’Asteroid Day Brazil, Olhar Espacial est diffusé en direct, tous les vendredis à 21h, via les canaux officiels du véhicule sur YouTube, Facebook, Instagram, TwitterLinkedIn et TikTok.

