Découvrez les missiles Dongfeng DF-15, lancés par la Chine lors d’exercices militaires dans le détroit de Taiwan

La Chine a tiré jeudi 16 missiles balistiques dans les eaux du détroit de Taiwan dans le cadre d’exercices militaires visant à une démonstration de force. Les tensions dans la région ont considérablement augmenté après que Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, s’est rendue à Taïwan cette semaine.

La puissance des missiles Dongfeng DF-15

Les images ci-dessus, publiées par l’Armée populaire de libération de Chine, suggèrent que les missiles tirés sont des modèles DF-15B de l’arsenal de Dongfeng. Développée à l’origine pendant la guerre froide avec l’aide de l’Union soviétique, la ligne DF est fabriquée par Société chinoise des sciences et technologies aérospatiales.

Le DF-15 est apparu pour la première fois à la fin des années 1980 et est un missile balistique à courte portée, à combustible solide, à un étage, d’apparence similaire aux fusées américaines Pershing, ainsi qu’un système de guidage sophistiqué logé à l’intérieur de votre ogive.

Il est lancé verticalement à partir d’un convoyeur et mesure 9,1 mètres de long. Avec une portée de 600 km et une charge utile de 500 kg, le modèle est généralement utilisé pour des attaques sur de petites cibles ou des zones spécifiques.

On estime que l’impact direct de ces missiles se traduira par un cratère mesurant de 30 à 50 mètres de diamètre. Selon Global Security.org, un groupe de recherche américain sur la sécurité nationale et internationale, bien qu’il ait été conçu pour n’emporter que des explosifs conventionnels, le DF-15 peut emporter une tête nucléaire d’une capacité allant jusqu’à 350 kt, ce qui équivaut à 350 milliers de tonnes de TNT.

Le DF-15 est le même modèle qui a été tiré dans les eaux taïwanaises lors de la dernière crise majeure dans la région, lorsque la Chine a lancé des missiles près du Fujian en juin 1995 et à nouveau en mars 1996.

Ma Chen-kun, professeur à l’Université de la défense nationale de Taïwan, a déclaré que les hostilités actuelles de la Chine visent à montrer la capacité de son armée à déployer des armes de précision pour rompre les liens de Taïwan avec le monde extérieur et faciliter le débarquement des troupes chinoises dans le pays.

Tension à Taïwan

Pékin a exhorté Pelosi à ne pas rendre hommage à un territoire que la Chine considère comme le sien, avertissant que le voyage reviendrait à « jouer avec le feu ». Après avoir ignoré ces menaces et être arrivée à Taipei, la Chine a ordonné cinq jours d’exercices de tir réel et a averti qu’un conflit régional pourrait devenir inévitable, faisant monter les tensions avec Taiwan au plus haut niveau depuis 1996.

Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré que son armée utilisait des systèmes d’alerte précoce, de surveillance et de reconnaissance pour surveiller les roquettes Dongfeng (DF). Certains des projectiles ont touché des zones à seulement 19 km de l’île, une proximité jamais vue auparavant en ce qui concerne les exercices militaires chinois.

