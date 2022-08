Des astronomes enregistrent une étoile à neutrons écrasant une autre étoile

La collision entre l’étoile à neutrons et une étoile voisine était si puissante qu’elle a généré un sursaut gamma de courte durée (GRB) et a émis plus d’énergie que notre Soleil pendant toute sa durée de vie. Ce phénomène a été capturé pour la première fois par l’Atacama Large Millimeter Array (ALMA), un observatoire situé au Chili.

C’est l’une des interactions les plus énergétiques jamais observées par les scientifiques qui, avant ALMA, ne pouvaient pas être capturées, car il n’y avait pas d’instruments suffisamment sensibles pour détecter la lueur provenant de la collision.

L’astrophysicien Tanmoy Laskar de l’Université Radboud explique pourquoi d’autres structures ne peuvent pas trouver de tels événements, « Ces explosions se produisent dans des galaxies lointaines, ce qui indique que la lumière émise par ces étoiles peut être assez faible pour nos télescopes sur Terre ».

Wen-fai Fong, professeur adjoint à la Northwestern University, a souligné une autre difficulté à localiser ce type d’événement, « les temps les plus courts sont très difficiles à trouver, il était donc spectaculaire de voir cet événement briller si brillamment ».

L’explosion des étoiles est si intense que les scientifiques soupçonnent que ce type de phénomène est responsable de la création des éléments les plus lourds de l’Univers : l’or et le platine.

Lorsque les étoiles à neutrons entrent en collision, elles génèrent une explosion accompagnée d’éruptions qui crachent un pourcentage significatif de la vitesse de la lumière. Avec de la chance, ces jets peuvent être orientés de manière à se diriger vers la Terre et il est donc possible d’observer un tel événement.

Désormais, avec ces découvertes, ainsi que les informations obtenues grâce à l’utilisation de données millimétriques, les scientifiques commenceront à calculer la fréquence à laquelle des explosions cosmiques de cette ampleur se produisent dans l’Univers.

Via : The Byte et ScienceAlert

