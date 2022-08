Rencontrez le Brésilien qui a aidé à découvrir le premier trou noir endormi en dehors de la Voie lactée

Les trous noirs sont des régions de l’espace avec une attraction gravitationnelle si grande que même la lumière ne peut pas s’échapper. Et si même la lumière, qui est le mouvement le plus rapide de l’univers, ne peut se débarrasser de la faim incontrôlable de ces monstres cosmiques, alors on peut se faire une idée de leur pouvoir d’attraction.

Récemment, le monde a reçu la première image réelle du trou noir supermassif central de la Voie lactée, appelé Sagittarius A*. Les trous noirs tournent constamment alors que des orbites de gaz s’écoulent autour d’eux, à ce qu’on appelle l’horizon des événements. Cependant, des images animées capables de montrer toutes ces turbulences n’ont jamais été enregistrées – ce que, un jour, à partir de cette découverte, les scientifiques croient possible.

Il n’est pas étonnant que l’étude des trous noirs fascine autant les chercheurs du cosmos. Tout le mystère qui entoure ces phénomènes rend irrésistible l’envie d’en découvrir de plus en plus et de pouvoir percer chacun des secrets qu’ils cachent.

Leonardo Andrade de Almeida est le scientifique brésilien qui a aidé à découvrir le premier trou noir endormi en dehors de la Voie lactée. Image : Archives personnelles

Professeur à l’Université fédérale de Rio Grande (UFRN) et professeur aux programmes d’études supérieures en physique à l’UFRN et à l’Université de l’État de Rio Grande (UERN), Leonardo Andrade de Almeida, Master et docteur en astrophysique de l’Institut national de recherche (INPE), fait partie des milliers de scientifiques du monde entier qui y aspirent.

Et il a déjà une raison de plus d’être fier, en plus de son admirable cursus, qui a travaillé dans d’importantes institutions d’enseignement et de recherche au Brésil et à l’étranger, telles que l’Université Johns Hopkins et le télescope spatial du Science Institute, aux États-Unis, et l’Observatoire royal d’Édimbourg, au Royaume-Uni.

Almeida est le premier auteur d’une étude, publiée en 2017 dans la revue scientifique Astronomie & Astrophysiquequi était l’article initial du projet « La surveillance binaire massive de Tarantula” dirigé par Ph.D. en Astrophysique Hugues Sana, qui vise à étudier en détail 100 systèmes binaires composés des étoiles les plus massives de la région de la Nébuleuse de la Tarentule, dans le Grand Nuage de Magellan, une galaxie voisine de la Voie lactée.

La découverte d’un trou noir endormi a rassemblé près de 20 ans d’observations

Ces investigations ont conduit à la découverte du système VFTS 243, qui contient le premier trou noir de masse stellaire « dormant » à être détecté en dehors de notre galaxie. Dans une interview avec Apparence numériqueAlmeida a raconté comment il avait contribué à cette incroyable trouvaille.

« Notre article fait état de 51 systèmes binaires spectroscopiques à une seule raie – des systèmes à deux composants, mais avec une signature sur les raies spectrales, ou ‘signaux électromagnétiques’, d’un seul d’entre eux – trouvés dans l’échantillon de 100 binaires », a expliqué le chercheur.

L’animation montre le système binaire VFTS 243, composé d’une étoile 25 fois plus lourde que la nôtre et d’un trou noir d’au moins neuf fois la masse du Soleil.

Selon lui, c’est à partir de ces résultats que le postdoctorant en astrophysique Tomer Shenar et ses collaborateurs ont appliqué la méthode de démêlage spectroscopique, qui sert à séparer les contributions des deux composantes d’un système binaire. « L’objectif était alors de caractériser la composante invisible des 51 systèmes, et VFTS 243 était le seul à ne présenter aucune signature provenant de la composante cachée ».

La recherche a utilisé des données de spectroscopie capturées par le Very Large Telescope (VLT) de l’Observatoire européen austral (ESO), obtenues entre octobre 2008 et mars 2014, ainsi que des données photométriques du projet Optical Gravitational Lensing Experiment (OGLE) recueillies sur 19 ans ( entre 2001 et 2020).