Les courants d’eau chaude menacent la plus grande calotte glaciaire du monde

Les eaux chaudes coulent vers la plus grande calotte glaciaire du monde, située dans l’est de l’Antarctique. Une recherche publiée dans Nature Climate Change révèle un moteur potentiel de l’élévation du niveau de la mer à l’échelle mondiale.

L’étude montre que la modification de la circulation de l’eau dans l’océan Austral pourrait compromettre la stabilité de cette calotte glaciaire de taille américaine.

Ce changement est causé par des modifications de la configuration des vents et est lié à des facteurs tels que le changement climatique. Les eaux plus chaudes qui en résultent et l’élévation du niveau de la mer peuvent nuire à la vie marine et menacer les établissements humains côtiers.

On sait que la calotte glaciaire de l’Antarctique occidental fond et contribue à l’élévation du niveau de la mer. Mais jusqu’à présent, on en savait beaucoup moins sur son homologue à l’Est.

La recherche s’est concentrée sur une région connue sous le nom de bassin sous-glaciaire Aurora dans l’océan Indien. Une grande partie se trouve sous le niveau de la mer, ce qui la rend particulièrement sensible à la fonte des océans. C’est parce que l’eau de mer profonde nécessite des températures plus basses pour geler que l’eau moins profonde. On estime que la fonte de cette calotte glaciaire entraînerait une élévation de 5,1 mètres du niveau global de la mer.

couche de glace

Une analyse qui a compilé 90 ans d’observations dans le bassin sous-glaciaire d’Aurora a montré que les océans se réchauffaient à un rythme de 2 °C à 3 °C depuis la première moitié du XXe siècle, ce qui équivaut à une augmentation de 0,1 °C à 0,4 °C par décennie. Depuis les années 1990, la tendance au réchauffement a triplé, atteignant un taux de 0,3°C à 0,9°C par décennie.

Alors, comment ce réchauffement est-il lié au changement climatique ? La réponse est liée à une ceinture de vents forts d’ouest qui traverse l’océan Austral. Depuis les années 1960, ces vents se sont déplacés vers le sud en direction de l’Antarctique pendant les années où le mode de l’anneau sud, un facteur climatique, est dans une phase positive.

Le phénomène a été partiellement attribué à l’augmentation des gaz à effet de serre dans l’atmosphère. En conséquence, les vents d’ouest se rapprochent de l’Antarctique en été, apportant avec eux de l’eau chaude.

La calotte glaciaire de l’Antarctique oriental était autrefois considérée comme relativement stable et protégée du réchauffement des océans. C’est en partie parce qu’il est entouré d’eau très froide.

La recherche s’est concentrée sur le glacier Vanderford dans l’Antarctique de l’Est. Là, de l’eau chaude a été observée remplaçant l’eau plus froide et plus dense sur la plate-forme.

Le mouvement des eaux chaudes vers l’Antarctique oriental devrait s’aggraver au cours du 21e siècle, menaçant davantage la stabilité de la calotte glaciaire.

