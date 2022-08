Blue Origin lance avec succès son 6ème vol suborbital habité

Après les débuts du Brésil et du Mexique dans l’espace, il était temps pour le Portugal et l’Égypte d’avoir leurs premiers représentants sur un vol suborbital Blue Origin. La mission NS-22 (ainsi nommée pour être le 22e lancement de la fusée New Shepard, dans le décompte global de l’entreprise) a décollé ce jeudi (4), du Launch Site One, à Van Horn, dans le nord-américain du Texas, à 10h57 (heure de Brasilia).

Une fois de plus, le vaisseau spatial a volé à pleine capacité. Parmi les six passagers se trouvait le méga-homme d’affaires Mário Ferreira, qui est devenu le premier Portugais à aller dans l’espace. Il a même reçu un message spécial du Brésilien Victor Hespanha lors de la retransmission en direct de l’événement par Blue Origin.

« Je voudrais maintenant envoyer un message en portugais. Félicitations, Mario. Je suis très content parce qu’une personne de plus avec notre langue est venue la représenter là-haut. Je sais que beaucoup de gens se sentent représentés par vous et c’est une étape historique, très importante », a déclaré Hespanha, qui est devenue en juin le premier touriste de l’espace au Brésil et la deuxième personne du pays à voyager en dehors de la planète, après l’ancien astronaute. Marcos Pontes.

« Beaucoup de Brésiliens pensent à vous, comme beaucoup de Portugais et de personnes d’autres pays. Nous sommes vraiment fiers et j’ai hâte de vous rencontrer en personne pour parler de cette expérience incroyable. Félicitations », a-t-il conclu.

Membres d’équipage du 6e vol suborbital de Blue Origin à bord du vaisseau spatial New Shepard. Image : Origine bleue

Environ trois minutes après le décollage, le premier étage s’est séparé et la capsule habitée s’est dirigée vers l’espace suborbital pour une brève période « en apesanteur » pour ses passagers.

« On dirait qu’ils s’amusent là-haut », a déclaré le narrateur de l’émission Blue Origin alors que l’équipage flottait librement et jouait à l’intérieur du vaisseau spatial, l’un des membres étant entendu crier: « Nous le faisons! »

D’après le site espace.comà 11 h 05, le propulseur a atterri à un endroit proche de la rampe de lancement, la capsule contenant les passagers descendant peu après, aidée par des parachutes.

Blue Origin a emmené le détenteur du record dans l’espace

Comme mentionné précédemment, l’Égypte a également fait ses débuts dans l’espace lors de cette mission, qui avait à son bord l’ingénieure mécanique et biomédicale Sara Sabry. Fondatrice et PDG de Deep Space Initiative, une organisation qui vise à « élargir l’accessibilité à la recherche spatiale », elle a vu sa participation sponsorisée par Space for Humanity (la même entité qui a financé le siège de la mexicaine Katya Echazarreta sur le 5e vol spatial touristique de l’origine bleue).

La 6e mission suborbitale de la compagnie a également eu un goût particulier pour l’Anglo-Américaine Vanessa O’Brien, qui est entrée dans le Guinness Book (le célèbre livre des records) en devenant la première femme au monde à réussir le « tiercé des explorateurs extrêmes ». » : après avoir atteint le point le plus profond de l’océan (la dépression Challenger, dans la fosse des Mariannes du Pacifique) et escaladé la plus haute montagne du monde (le mont Everest), il a franchi la ligne Kármán, internationalement reconnue comme « la finale ».

En plus des trois, l’équipage comprenait également l’influenceur numérique Coby Cotton, l’un des fondateurs de la populaire chaîne YouTube Dude Perfect (dont le siège était sponsorisé par MoonDAO), l’expert en technologie Clint Kelly III et le dirigeant des télécommunications Steve Young.

On ne sait pas combien l’équipage payant a payé pour vivre cette aventure, car Blue Origin ne révèle pas le prix des billets. À titre de comparaison, Virgin Galactic, son principal concurrent dans l’industrie du tourisme spatial suborbital, facture actuellement 450 000 $ pour un siège sur son avion spatial VSS Unity, qui a volé quatre fois dans l’espace, mais n’est pas encore pleinement opérationnel.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !