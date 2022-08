Les profondeurs du Pacifique cachent des créatures comme une « banane élastique » et une « tulipe de mer »

Cependant, parmi les nouvelles espèces potentielles, celle qui a le plus retenu l’attention de la Guadeloupe est un type de corail du genre Chrysogorgia. Son polype orange pâle ressemblait à celui de l’espèce C. abludo, que l’on trouve habituellement dans l’océan Atlantique.

« Au début, nous pensions qu’il s’agissait de la même espèce, mais après plus de travaux moléculaires, nous avons vu qu’elle était morphologiquement différente », explique le biologiste. « Une chose qui me frappe toujours, c’est que beaucoup de ces formes de vie que nous voyons n’ont pas beaucoup changé au cours de millions d’années, ce qui est fou. »

Chrysogorgia abludo, un type de corail, est l’une des sept nouvelles espèces confirmées trouvées au cours de l’expédition et celle qui a le plus retenu l’attention du responsable de l’étude. Image : Expédition DeepCCZ, Fondation Gordon & Betty Moore et NOAA

Elle explique que bon nombre des adaptations bizarres de ces créatures ont persisté pendant si longtemps parce qu’elles améliorent les chances de survie des animaux dans un environnement aussi hostile. « Là où ils vivent si profondément dans l’océan peut être un défi », a déclaré Guadalupe. « Il n’y a pas de lumière, leurs corps résistent à la pression écrasante et il y a peu de nourriture disponible. »

Avant cette étude, beaucoup de ces animaux n’étaient vus que sur des photographies et des vidéos, ou sont connus grâce à leurs restes fossilisés. Les scientifiques étaient désormais en mesure d’analyser les spécimens alors qu’ils se déplaçaient librement dans leur habitat océanique et plus tard en laboratoire.

De telles enquêtes permettent aux chercheurs de mieux comprendre les écosystèmes éloignés et vierges du fond de l’océan – un objectif important alors que l’industrie minière offshore continue de se développer dans le monde.

« Nous avons vraiment besoin de comprendre cet écosystème afin de pouvoir élaborer des plans de conservation », a déclaré Guadalupe. « À ce stade, le peu d’informations dont nous disposons sur cet environnement et les espèces qui y vivent rend très difficile de savoir à quel point l’exploitation minière peut être nocive. »

